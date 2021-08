Cabina armadio: come sceglierla e realizzarla

La cabina armadio, stanza dei desideri che solitamente si trova accanto alla camera da letto, è quell’ambiente in cui sono riposti tutti i vestiti, le calzature e gli accessori. Ma come fare per ottimizzare al meglio gli spazi?

Come scegliere la cabina armadio?

La cabina armadio permette letteralmente di entrare nella propria selezione di vestiti. La scelta di quest’ ambiente è molto personale e si basa sulle necessità di ognuno. Non è necessario avere una stanza spaziosa da adibire a deposito di abbigliamento. Molto spesso, infatti, angoli di camere o nicchie sono perfetti per realizzare delle piccole – ma non per questo meno efficienti – cabine armadio. Bisogna, in primis, distinguere le diverse tipologie. Ad esempio, nelle abitazioni più spaziose, occupa una stanza intera, spesso separata con una porta dagli altri locali. In altri casi, invece, si tratta di un armadio organizzato nei minimi dettagli, che può essere incassato nel muro o semplicemente posto dinnanzi a esso. La cabina armadio, inoltre, è ad uso personale oppure in condivisione con il resto della famiglia. Nel secondo caso è ancora più importante predisporre gli spazi in modo da soddisfare le necessità di tutti i componenti della famiglia senza che si crei confusione.

Il segreto principale per ordine ed efficienza di una cabina armadio perfetta non sono né i metri quadri che la compongono né la struttura, bensì l’organizzazione.

Come organizzare la cabina armadio?

L’organizzazione della cabina armadio, grande o piccola che sia, è indispensabile per sfruttare al meglio gli spazi disponibili, soprattutto se non si ha a disposizione un ambiente separato dagli altri. L’obiettivo non è solamente quello di riporre i vestiti, ma anche renderli di facile reperimento. Proprio per questo, c’è chi predilige ante aperte con capi appesi a grucce e piegati uno sopra l’altro. Questa soluzione consente una ricerca molto semplice dei vestiti da indossare, ma, al tempo stesso, sottopone maglioni, camicie, pantaloni, gonne, giacche e abiti a costante polvere. L’alternativa è realizzare la cabina armadio chiusa, in modo da proteggere tutti i capi che vi sono contenuti.

Un buon modo per ottimizzare gli spazi e rendere veloce la ricerca, è quello di posizionare tutti i capi dividendoli per categoria. Ma non solo, un ulteriore trucco è quello di riporli anche in ordine cromatico. All’interno dei cassetti vanno i maglioni piegati in modo da renderli non troppo voluminosi, appesi alle grucce dovrebbero esserci giacche, cappotti, pantaloni, camicie e abiti scuri, tutti in sezioni differenti. Per sistemare, ad esempio, la biancheria intima, inoltre, è comodo acquistare contenitori in cui dividere, anche in questo caso, per tipologia. Uno dei cassetti dovrebbe poi essere dedicato ai gioielli e agli accessori come occhiali e cinture, mentre per quanto riguarda le calzature, una soluzione potrebbe essere creare degli scaffali, su cui si possono riporre anche le eventuali borse. Per cravatte o foulard, si possono acquistare dei contenitori multitasche da appendere direttamente sulle ante: non occupano spazio e sono molto pratici.