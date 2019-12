Capodanno 2020 al Ristorante La Campaza di Ravenna: “Welcome To the Future”

“Welcome To the Future” è il titolo da ricordare per San Silvestro. Il futuro è il filo conduttore di una specialissima serata, la serata del Capodanno al Ristorante La Campaza di Ravenna: sarete catapultati in un’altra dimensione, come in una favola apocalittica… Una vera avventura spaziale. Uno spettacolo unico, ricco di emozioni, tra artisti, musica e cambi di costume che accompagneranno il gran cenone.

Gli artisti sono professionisti provenienti da musical internazionali, da importanti talent show e trasmissioni televisive quali “Amici”, “I migliori anni” o protagonisti di famosi videoclip. La cena creata ad hoc dalla fantasia dei nostri Chef, con i suoi tre diversi menu, pesce, carne e vegetariano è preceduta sin dalle ore 20.30 da un sontuoso aperitivo, che vi porterà fino al classico brindisi di mezzanotte, per poi lasciare spazio al ballo con Dj set fino all’alba.

Con Alessandra, Andrea, Fabio, Federica, Francesco, Giulia, Matteo, Nicole, Tiwuany, Gabriele.

A seguire la FUTURE CAKE e il gran buffet di dolci.

Le coreografie e la regia sono di Elena Ronchetti da un’idea creativa di @annacampaza.

IL MENU DI PESCE

Aperitivo di Benvenuto

Antipasto: Mazzancolle marinate al miele con porcini, salicornia e pinoli

Primi Piatti:

Risotto di pescatrice e mazzola con crumble d’olive

Mezzelune agli scampi con crema di burrata su acqua di pomodoro, polvere di origano e colatura di alici

Secondo Piatto: Branzino di orbetello al profumo di limone con pesto di pistacchio e carotine glassate

Future Cake

Buffet di Dolci: Piccola pasticceria, mignon, finger food e frutta secca

Dalla cantina: Bolé Wine Novebolle Romagna Doc oppure Gewürztraminer – Alois Lageder

Brindisi del Nuovo Anno: Cremant De Bourgogne Brut

IL MENU DI CARNE

Aperitivo di Benvenuto

Antipasto: Carpaccio di vitello marinato al miele su porcini, pinoli e salicornia

Primi Piatti:

Risotto ai Frutti di bosco con tartare di Manzo, granella di Nocciola e Aneto

Cappelletto al Contrario con Polvere di Noce Moscata

Secondo Piatto: Filetto a Bassa Temperatura con Ristretto di Sangiovese Mele al Rosmarino e Carotine Glassate

Future Cake

Buffet di Dolci: Piccola pasticceria, mignon, finger food e frutta secca

Dalla Cantina: Ora – Sangiovese Superiore, San Patrignano

Brindisi del Nuovo Anno: Cremant De Bourgogne Brut

MENU VEGETARIANO

Aperitivo di Benvenuto

Antipasto: Tartare di Verdure Invernali con Zenzero e Avocado

Primi Piatti:

Risotto ai Frutti di Bosco con Fonduta di Taleggio

Tortelli di Patate con Porcini e Confit di Pomodorini

Secondo Piatto: Medaglioni di Lenticchie Rosse Caciotta “I Due Latti” Buonpastore e Scaglie di Tartufo

Future Cake

Buffet di Dolci: Piccola pasticceria, mignon, finger food e frutta secca

Dalla Cantina: Bolé Wine Novebolle Romagna Doc oppure Gewürztraminer – Alois Lageder oppure Ora – Sangiovese Superiore, San Patrignano

Brindisi del Nuovo Anno: Cremant De Bourgogne Brut

MENU BABY (3-12 anni)

CON SERVIZIO TATA E AREA BIMBI

Cappelletti Al Ragù

Hamburger e Patatine

Bibita a scelta

LA CAMPAZA

Via Romea Sud 395 – Fosso Ghiaia – Ravenna.

Info e prenotazioni allo 0544 560294.