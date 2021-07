Carcinoma della tiroide: cos’è e perché è importante lo studio del ruolo del microambiente tumorale

La tiroide è una ghiandola regolata dall’ipofisi, il cui compito è il controllo del metabolismo, ruolo che svolge attraverso la produzione degli ormoni tiroidei, affinché attraverso il sangue tali sostanze arrivino in tutte le zone dell’organismo.

Una neoplasia rara che colpisce questa piccola ghiandola è il tumore della tiroide, la cui incidenza è del 2% rispetto alla totalità dei tumori.

Cos’è il carcinoma della tiroide e quali sono le forme tumorali

Il carcinoma tiroideo è un tumore che colpisce la tiroide, manifestandosi in base all’origine in varie forme.

La più comune è il carcinoma papillare, il quale rappresenta il 75% dei casi di tumore tiroideo, ed è caratterizzato da una crescita lenta con la possibile formazione di metastasi nei linfonodi del collo. Meno frequente è il carcinoma follicolare, con un’incidenza intorno al 15%, soprattutto negli over 50.

Più raro è il carcinoma anaplastico, che rappresenta meno dell’1% dei casi di tumore della tiroide ed è una forma molto aggressiva e complessa da gestire, causando la formazione veloce di metastasi. Lo stesso vale per il carcinoma midollare, il quale può manifestarsi come sindrome genetica e presenta livelli considerevoli di calcitonina.

La cura dei carcinomi tiroidei e il ruolo della Ricerca

Al momento esistono diversi tipi di trattamento per il carcinoma tiroideo, con interventi chirurgici e non chirurgici, come le terapie radianti e chemioterapiche.

Un aspetto importante è ricoperto dalla Ricerca, con lo studio del microambiente tumorale nel carcinoma tiroideo, un progetto Cariplo sostenuto dall’Istituto Nazionale dei Tumori e dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca come partner group per lo studio sui macrofagi tumore associati (TAMs): scopri di più sulle conclusioni dello studio di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

In particolare, è stato rilevato come il ruolo dei TAMs nello sviluppo del tumore sia fondamentale, motivo per il quale i macrofagi associati al tumore sono ormai considerati un target importante per l’ottimizzazione delle terapie antitumorali.

L’interazione tra i mediatori infiammatori delle cellule tumorali e i TAMs condizionano la progressione della patologia, aprendo nuove strade per la messa a punto di terapie più efficienti e mirate nella cura dei tumori della tiroide.

Il trattamento convenzionale con intervento chirurgico prevede al momento l’asportazione della tiroide o di una sua parte, un’operazione realizzata dall’otorinolaringoiatra. In questo caso, sono possibili diversi tipi di intervento, tra cui una loboistmectomia oppure una tiroidectomia totale.

I trattamenti non chirurgici sono in genere successivi all’operazione chirurgica, per eliminare il tessuto tiroideo normale residuo attraverso una terapia radiometabolica con iodio 131.

In base al tipo di carcinoma tiroideo vengono realizzati anche specifici follow up del paziente, con procedimenti mirati in caso di carcinoma midollare della tiroide e di carcinoma differenziato della tiroide.

Di norma, le terapie che prevedono l’impiego di trattamenti chemioterapici o terapie radianti sono riservate ai casi più gravi e alle forme più aggressive di tumore della tiroide, soprattutto in presenza di carcinomi non operabili.

Carcinoma tiroideo: fattori di rischio, diagnosi e sopravvivenza

Il principale fattore di rischio è l’esposizione alle radiazioni, ad esempio dopo sedute di radioterapia per il trattamento di altre neoplasie.

Tra i sintomi più comuni c’è l’individuazione di un nodulo tiroideo tramite palpazione, sebbene appena il 3-5% dei noduli sia di natura maligna. Dopodiché, sono necessari accertamenti diagnostici, tra cui una valutazione della ghiandola tiroidea, un’ecografia della tiroide, un agoaspirato, una scintigrafia, oppure la misurazione dei livelli di calcitonina.

Il carcinoma tiroideo può colpire a qualsiasi età, ad ogni modo è più raro nei bambini, mentre è più frequente nelle persone con un’età compresa tra 25 e 60 anni, specialmente nelle donne.

Ad oggi il tasso di sopravvivenza è piuttosto elevato, con circa il 90% dei pazienti che supera il trattamento di una forma differenziata a 5 anni dopo la terapia.