Carrelli saliscale: l’alleato irrinunciabile se lavori con traslochi e trasporto merce

Sei titolare di una ditta di trasporti o ti occupi di piccoli traslochi e consegna merci e sei alla ricerca di una soluzione che renda più facile, veloce e meno faticoso il tuo lavoro di tutti i giorni? Con ogni probabilità quello che fa per te sono i carrelli saliscale: come suggerisce lo stesso nome, si tratta di piccoli carrelli dotati a seconda delle diverse versioni di tre ruote, ruote cingolate o piccoli motori elettrici e che servono a trasportare i carichi in altezza quando non si possa approfittare di ascensori o montacarichi.

Quattro ragioni (almeno) per acquistare dei nuovi carrelli saliscale per la tua ditta di trasporti

La prima ragione per scegliere un carrello saliscale è insomma la possibilità di dimezzare la fatica, o di eliminarla del tutto soprattutto se si opta per le versioni elettriche che non richiedono praticamente nessun tipo di partecipazione umana. Tanto più che nei cataloghi dei diversi rivenditori trovi carrelli adatti a trasportare praticamente qualsiasi peso: dalle poche decine di chili alle diverse centinaia (utili quest’ultimi, per esempio, se tra gli oggetti che consegni con più frequenza ci sono frigoriferi, elettrodomestici o macchinari industriali).

Un’altra ragione non meno importante per cui potresti decidere di dotarti (finalmente!) di un carrello saliscale ha a che vedere con il fatto che si tratta della migliore garanzia possibile contro incidenti o infortuni di ogni tipo. Nello spostare carichi, soprattutto se di notevole entità, non capita di rado infatti di fare movimenti sbagliati e potenzialmente pericolosi per la salute della schiena e di ogni altra articolazione e, no, il tuo abbigliamento da lavoro e le tue scarpe antinfortunistica, per quanto sicuramente utili, non ti garantiscono la più totale protezione in questo senso. Cinghie, sistemi di sicurezza e altri meccanismi che fissano il carico al carrello evitano, tra l’altro, anche che lo stesso possa scivolare o spostarsi durante il trasporto creando ulteriori situazioni di pericolo.

O danni alla merce che stai trasportando: molti professionisti del tuo settore si sono convinti a passare finalmente ai carrelli saliscale dopo aver dovuto risarcire in numerose occasioni i propri clienti per i danni da rottura o rovina degli oggetti (che, se trasporti arredi o altri oggetti preziosi, possono essere in qualche occasione davvero ingenti). Oggetti come il carrello per scale Mario sono insomma una doppia garanzia, capaci come sono di garantire la consegna perfetta anche se il percorso è accidentato, pieno di ostacoli e di non facile passaggio.

Considera infine, se proprio ancora non dovessi essere abbastanza convinto, il fattore tempo: quando sei costretto a trasportare a mano pacchi su pacchi e per diversi piani di scale, potresti metterci ore a terminare un singolo trasloco o una singola consegna e, a volte, ciò potrebbe non bastare tanto da rendere necessaria la presenza di un’altra persona, di un collaboratore. Se, grazie all’aiuto di uno strumento semplice e (relativamente, soprattutto se se ne considerata la durata in buona funzione nel tempo) poco costoso, riesci a completare in meno tempo ogni singola consegna potrai fissare più appuntamenti con clienti diversi nel singolo giorno, ottimizzando la tua agenda e le spese da affrontare.