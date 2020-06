Cartucce, inchiostri e toner: come scegliere prodotti di qualità

Uno degli acquisti più ricorrenti per un ufficio, piccolo o grande, o per un’azienda, riguarda senza dubbio i materiali di consumo relativi all’uso di stampanti e fotocopiatrici, quali possono essere inchiostri, cartucce, toner e simili. In questi casi, il dubbio principale riguarda sempre la scelta tra prodotti originali, compatibili o rigenerati.

Orientarsi verso una categoria o l’altra dipende in parte dalle preferenze soggettive e in parte dalla decisione di adottare sistemi più o meno sostenibili così come dal costo che si intende sostenere, oltre a considerare, naturalmente, il modello della propria stampante.

Talvolta è preferibile scegliere articoli originali, mentre in molti casi è possibile trovare cartucce e toner compatibili di ottima qualità: per chi decide di avvalersi di un e-commerce di cancelleria e prodotti per l’ufficio, è comunque importante scegliere attentamente il sito dove acquistare toner e cartucce, per avere la garanzia dei migliori prodotti.

In qualsiasi ufficio, che sia attrezzato con una piccola stampante o con una macchina multifunzione professionale, la spesa dei prodotti consumabili rappresenta sempre e comunque un costo di gestione inevitabile, per tale ragione si consiglia di valutare con attenzione la scelta di questi materiali.

Quando preferire le cartucce compatibili

Come è noto, la differenza tra toner e cartucce originali e compatibili può essere anche piuttosto rilevante, tanto da recare spesso il dubbio nella scelta. In genere, si consiglia di usare i prodotti compatibili per le stampe destinate ad un uso interno, ad esempio per stampare email, documenti o manuali da consultare in ufficio, informazioni utili per il lavoro, materiale da distribuire ai dipendenti e così via.

Al contrario, la scelta di inchiostri e cartucce originali, si riferisce principalmente alle stampe che richiedono una maggiore qualità, soprattutto quando si tratta di stampe fotografiche o dove sia comunque necessaria una definizione elevata. È importante anche prestare attenzione al marchio e al modello della propria stampante: alcune infatti potrebbero non riconoscere le cartucce compatibili, con la conseguente necessità di ricorrere a prodotti originali.

Ricaricare il serbatoio del toner o degli inchiostri colorati è invece una soluzione che permette di evitare il continuo smaltimento delle cartucce usate, con un certo vantaggio ambientale.

Acquistando i consumabili presso uno store online, è comunque possibile avere a disposizione un assortimento completo di prodotti per la perfetta efficienza delle proprie stampanti, rivolgendosi eventualmente al servizio di assistenza clienti per procedere con la scelta corretta.

Cartucce rigenerate: un prodotto ecologico e sostenibile

Le cartucce rigenerate rappresentano oggi una scelta piuttosto diffusa, sia per il vantaggio economico, sia per ridurre l’impatto ambientale. Soprattutto per le stampanti laser, la possibilità di ricaricare le cartucce o di ricorrere ad un prodotto rigenerato permette di contenere i costi, rispettare la natura e ottenere stampe di buona qualità.

Tuttavia, come si è detto, la scelta del toner e degli inchiostri per la stampante dipende molto dalle esigenze personali e dall’uso a cui la macchina è destinata: acquistando i prodotti consumabili presso uno store online di cancelleria affidabile e professionale, la scelta a disposizione è sempre molto ampia e permette di ottimizzare sia i costi, sia il proprio lavoro.