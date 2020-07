CASA SPADONI ANTICIPA I TEMPI E FA RIPARTIRE IL CINEMA

Sarà Casa Spadoni di Faenza a far ripartire, a livello comunale, le proiezioni cinematografiche. Prende infatti il via, martedì 7 luglio alle ore 20, la rassegna ‘Cinemadivino-i grandi film si gustano in cantina’, il tradizionale mix tra pellicola di successo, vino e cucina di qualità che da oltre 17 anni allieta le nostre estati.

Un’edizione nel pieno rispetto dei protocolli sanitari del momento: il format per l’occasione sarà leggermente diverso e prevederà una cena servita al tavolo.

Il film proposto questa sera è ‘Cena con delitto’ per la regia di Rian Johnson con Daniel Craig (poi diventato il leggendario 007), Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Christopher Plummer. Ila pellicola è stata nominata all’Oscar per la miglior sceneggiatura.

LA TRAMA

Il famoso scrittore di romanzi gialli, Harlan Thrombey, viene trovato morto nella propria camera. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un suicidio, ma secondo l’investigatore privato Benoit Blanc ci sono ancora troppe domande senza una risposta…

VENIAMO ALLA CUCINA

La brigata della cucina di Casa Spadoni accompagnerà per la serata lo chef Remo Camurani, il quale proporrà tre piatti pensati appositamente per questo appuntamento e abbinati ai vini della Cantina Tremonti, veri protagonisti della serata, presentati e raccontati dal produttore.

– Frittata di ricotta, asparagi e fiori di zucca al pesto di basilico

Vigna Rocca 2019, Romagna DOCG Albana secco

– Minestra di quadrucci con fagioli borlotti, salsiccia di mora romagnola e pecorino stagionato Piuttosto 2019, Trebbiano IGP Rubicone bianco

– Zucchine ripiene con polpettine di Scottona e Patate Stufate

Campo di Mezzo 2019, Romagna DOC Sangiovese Superiore

Visione del film, cena e degustazione vini: 35 €

Saranno ordinabili anche proposte per celiaci e vegetariani come tagliatelle di mais con verdure, hamburger vegetariano con verdure al forno, tortino allo squacquerone con crema al formaggio e ravioli di patate con pesto al basilico.