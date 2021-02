Codici sconto: cosa sono e come funzionano

Il settore dello shopping online è divenuto uno dei più frequentati negli ultimi anni con un aumento del 15% che si è verificato tra il 2019 ed il 2020, e con una tendenza ad un ulteriore aumento anche per quest’anno.

Il valore complessivo degli acquisti online nel 2019 ha superato i 31,5 miliardi di euro come è testimoniato dall’Osservatorio eCommerce B2C, un ente che è stato costituito in collaborazione da Netcomm e dalla School of Management del Politecnico di Milano. Secondo i report i prodotti più venduti nel nostro Paese sono i capi di abbigliamento, cresciuti del 16% e gli articoli elettronici che hanno fatto registrare un aumento del 19%. La vera impennata è stata tuttavia quella del settore food&grocery, che ha fatto registrare una crescita di oltre il 40%.

Nell’ambito di questa situazione, un ruolo di primo piano è quello dei codici sconto che sono utili sia per i siti di commercio elettronico che per i clienti che li utilizzano. Alcune indagini di mercato svolte negli ultimi tempi hanno mostrato che la disponibilità dei codici digitali ha contribuito ad un incremento di vendite pari a circa 6 volte.

Gli utenti inoltre, grazie a “siti specializzati in codici sconto” hanno la possibilità di conoscere tutti i coupon presenti relativi alle promozioni dei vari negozi. Uno tra quelli che abbiamo provato e possiamo consigliarvi è certamente: https://www.topnegozi.it, che offre alla sua clientela oltre ai codici digitali anche il cashback!

Tornando ad analizzare i report si nota che i consumatori che vanno maggiormente a caccia di codici sconto sono i cittadini di grandi città come Napoli, Roma e Milano, ma anche Firenze, Torino, Bologna e la nostra Ravenna sono ai primi posti nella classifica.

Per quanto riguarda le fasce di età invece, il maggior numero di consumatori si trova nella fascia compresa tra i 25 ed i 34 anni, ma l’apprezzamento è notevole anche in una fascia di età più ampia, quella che va dai 18 fino ai 44 anni. Il mercato della scontistica digitale si conferma quindi un fattore decisivo per la crescita dei siti di e-commerce, con un trend che viene riconosciuto da tutti. I consumatori che si affacciano al mondo degli acquisti sugli shop online vogliono approfittare delle occasioni di risparmio che i vari siti mettono a loro disposizione.

In questo un ruolo molto importante è quello che viene svolto dalle varie ricorrenze che si susseguono nel corso dell’anno ed anche da eventi particolari come il Black Friday, che determinano un aumento importante sia nel numero dei clienti che nel volume degli acquisti. In questi giorni infatti si registra una forte impennata del traffico online.

Cosa sono i codici sconto e come funzionano?

I codici sconto, che si applicano al momento dell’effettuazione di un acquisto online, sono delle soluzioni che garantiscono ai consumatori dei benefit particolari. In dettaglio i codici sconto sono delle “stringhe di caratteri” che rappresentano una vera e propria password digitale ed i consumatori per usufruirne devono copiare questo codice in un campo apposito che si trova sulla pagina dello “shop online” nel quale si sta effettuando l’acquisto.

Solitamente i siti di e-commerce chiedono che il codice sconto sia inserito nella pagina “cassa”, oppure in fondo al carrello. Normalmente il benefit è uno sconto sulla cifra che il cliente deve pagare e può essere sia in cifra fissa che in percentuale, da applicare al totale dell’importo del carrello di spesa. Alcuni siti di e-commerce propongono anche la consegna gratuita oppure un omaggio da consegnare insieme ai prodotti acquistati.

I codici sconto più cercati del web

Il web offre attualmente codici sconto per un gran numero di articoli, spaziando dal settore dell’elettronica a quello dello sport, da quello della moda a quello della bellezza e del make up. Un ottimo successo stanno avendo quelli relativi all’arredamento per la casa, con il settore dedicato all’home living che ha visto una crescita, nella più recente rilevazione effettuata, che è arrivata al 30%.

Anche il settore dell’editoria sta facendo registrare buoni numeri con un aumento di vendite che ha raggiunto l’8%, Per tutti gli altri ambiti il rialzo medio delle vendite è stato del 21% e quindi molto importante. Esaminando i fatturati, salta subito all’occhio il comparto dei trasporti e del turismo, il cui volume di affari è stato di poco inferiore agli 11 miliardi di Euro.

Una particolarità tutta italiana è quella della ricerca dei codici sconto relativa alle marche più conosciute; ad esempio nel comparto dell’abbigliamento sportivo, molti consumatori cercano i buoni sconto inserendo nella propria ricerca su Google già il nome del brand cercato, ad esempio Nike o Adidas.

Altri brand o venditori molto ricercati per i codici sconto sono Amazon, Ikea, Unieuro, Mediaworld, Sephora, Yoox, Farmacia Loreto Gallo ed Emma Materasso. Una soluzione che permette di avere anche la sicurezza di quello che si acquista, evitando le truffe che sono molto temute da chi effettua acquisti on-line.