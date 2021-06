Cofra consolida la propria presenza a Lugo

Il Conad La Rotonda di via Ricci Curbastro a Lugo, dal 1° luglio 2021, entra a far parte del Gruppo Cofra. La nuova gestione, concordata con Cia-Conad, è il primo step di un progetto di consolidamento del marchio nel territorio della Bassa Romagna, dove Cofra è già presente con due supermercati a Bagnacavallo, uno a Cotignola e uno a Conselice e dove presto, sempre a Lugo, aprirà un Conad Superstore in zona Madonna delle Stuoie (ex acetificio).

Tutti e 23 i dipendenti del Conad La Rotonda sono diventeranno parte della squadra di Cofra e continueranno a lavorare nel punto vendita del centro storico della città. Il negozio, che ha una clientela molto affezionata ed è un punto di riferimento per la spesa in centro, manterrà gli stessi servizi e gli stessi orari. “Quando apriremo il il supermercato di Madonna delle Stuoie – sottolineano da Cofra -, cercheremo di capire in che modo i due negozi si possono integrare nei servizi e nell’offerta”.

Conad La Rotonda ha una superficie di vendita di 600 mq e comprende un banco macelleria assistito e il banco gastronomia. È un negozio storico e, nel tempo, ha consolidato il rapporto con la clientela del centro storico che vi si reca per fare la spesa di tutti i giorni, spesso a piedi o in bicicletta, anche se il supermercato comprende anche un parcheggio di medie dimensioni.

Davanti all’ingresso del supermercato, come in tutti i punti vendita a marchio Cofra-Conad, è stata installata con il contributo de LA BCC ravennate, forlivese e imolese una macchinetta per raccogliere le bottiglie di plastica. Ogni tre bottiglie conferite viene rilasciato un buono sconto da 1 euro spendibile in tutti i supermercati Conad gestiti dal Gruppo Cofra.

Conad La Rotonda è a Lugo in via Ricci Curbastro 54. È aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13.

Il Gruppo Cofra cerca nuovo personale da inserire nei propri punti vendita. Per candidarsi inviare il curriculum cofra@gruppocofra.it.

www.gruppocofra.it