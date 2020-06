Come comprare azioni di Borsa Italiana: investimenti in banca o trading online?

Investire in azioni di Borsa Italiana non è un gioco da ragazzi e chiunque abbia intenzione di rendere remunerativa questa pratica dovrà agire con coscienza.

Purtroppo, è ancora tristemente diffusa l’idea che negoziare le azioni di Borsa Italiana sia un’attività al pari del Bingo o del gioco del Lotto, dove l’unica componente determinante per il successo o il fallimento è la cieca fortuna.

In realtà non ci stancheremo mai di ripetere che gli investimenti in borsa rientrano tra quelle attività finanziarie che richiedono impegno e costanza, oltre a studio e competenze preliminari.

Di conseguenza, approcciarsi al settore con l’idea che si tratti di un gioco condurrà inevitabilmente alla perdita del denaro investito e, nella maggior parte dei casi, farà sì che vengano alimentate quelle false credenze e opinioni negative per le quali gli investimenti in borsa consistono in vere e proprie truffe.

Per investire in borsa non è necessario essere degli specialisti in materie economico – finanziarie, né è richiesto un patrimonio ingente per cominciare l’attività, contrariamente a quanto avveniva in passato.

Fino a qualche decennio fa, infatti, la Borsa Italiana era un luogo accessibile solo a pochi soggetti, perlopiù facoltosi o ben inseriti nel mondo della finanza. Per investire, era necessario recarsi presso un istituto di credito (una banca) e acquistare le azioni attraverso l’intermediazione di un consulente finanziario.

Oggi le cose sono cambiate e investire in borsa è diventato molto più semplice e accessibile ad un’utenza molto più ampia. Anche i piccoli risparmiatori e coloro che non hanno pregressi studi finanziari possono dedicarsi all’attività di investimento sui mercati per cercare di ottenere profitti sul patrimonio.

Benché sia ancora possibile investire secondo la modalità tradizionale in banca, l’avvento del trading online ha segnato un punto di svolta negli investimenti in azioni e in tanti altri asset, offrendo molta più accessibilità ai mercati e molte più possibilità di guadagno su di essi.

Acquistare le azioni di Borsa Italiana in banca

Quando si parla della Borsa Italiana spesso si tende a fare un po’ di confusione e non è raro che si utilizzino i termini Borsa di Milano o Piazza Affari per indicarla.

È bene precisare che si tratta di due cose differenti:

Borsa di Milano o Piazza Affari indicano il luogo fisico in cui avvengono le negoziazioni finanziarie dei mercati.

Mentre per Borsa Italiana si intende la società che gestisce queste attività, che determina le quotazioni e le eventuali sanzioni ed è composta da indici in cui sono raggruppate le azioni delle più grandi aziende italiane.

Per investire in azioni alla maniera tradizionale, quindi, ci si reca fisicamente nei locali della Borsa di Milano o, più semplicemente, in banca.

Esattamente come avveniva in passato, vi è ancora la possibilità di fare investimenti recandosi presso le strutture adatte ma è da sottolineare che l’innovazione tecnologica ha concesso la possibilità di negoziare i titoli senza muoversi da casa grazie a delle piattaforme di investimento online rilasciate dalle banche stesse.

Il procedimento è lo stesso, semplicemente digitalizzato. La possibilità di guadagno con gli investimenti tradizionali è data da due modalità: acquistando le azioni e vendendole a prezzo superiore o dalla spartizione dei dividendi dell’azienda se il suo fatturato aumenta.

Per negoziare, quindi, è necessario prima acquistare le azioni. Ciò consente all’investitore di detenere concretamente delle quote societarie di determinate aziende, caricandolo di una responsabilità economica non indifferente.

Pur sfruttando la piattaforma online della banca che comporta diversi vantaggi, l’investimento in azioni nella maniera tradizionale può non rivelarsi conveniente per alcuni aspetti.

In particolare, l’unidirezionalità degli investimenti non consente alternative all’acquisto o alla vendita e, in alcuni casi, acquistare azioni non è propriamente economico.

Poi, per operare bisogna sostenere dei costi di commissione che potrebbero inficiare considerevolmente il profitto, soprattutto se si intende eseguire più operazioni al giorno.

Infine, la disponibilità di asset, cioè beni finanziari su cui investire, è limitata a pochi elementi.

Trading online azioni di Borsa Italiana

La nascita del trading online e la sua diffusione capillare in pochissimo tempo ha fatto sì che il mondo degli investimenti potesse spalancare le sue porte a chiunque.

Investire nelle azioni di Borsa Italiana con il trading, oggi, è un’attività adatta a tutti, anche a chi ha poco capitale da investire.

Con il trading CFD infatti, è possibile speculare sul valore delle azioni senza la necessità di acquistarle realmente ed ottenere potenziali guadagni anche se esso dovesse risultare al ribasso sui mercati.

A tal proposito, i CFD sono dei contratti virtuali che simulano il prezzo dell’azione e possono essere acquistati o venduti al posto dell’asset reale. In questo modo, gli utenti possono investire anche piccole somme di denaro e guadagnare perfino se il valore del bene va in calo, a patto di aver investito sul corretto andamento.

Il tutto avviene da remoto, grazie ad una connessione internet e un computer, e ciò consente l’accesso ai mercati 24 ore su 24.

Ciò che consente le negoziazioni è l’intermediazione di broker virtuali che mettono a disposizione degli utenti, detti traders, delle piattaforme digitali semplici e intuitive, prive di costi di commissione e dotate di numerosi strumenti di investimento.

Alcuni broker, poi, erogano addirittura formazione gratuita a quegli utenti che non hanno dimestichezza con i mercati e si approcciano al trading per le prime volte. Tra questi, Investous è uno dei migliori sulla piazza.

Per loro, ma anche per gli utenti più esperti, sono disponibili servizi di supporto che rendono il trading un’esperienza completa e proficua.

Con il trading online, inoltre, è possibile fare simulazioni di investimento, cioè negoziare azioni ma anche tanti altri beni finanziari senza rischiare il proprio denaro. I broker del trading, infatti, mettono a disposizione di tutti gli iscritti dei conti demo, ricaricati con denaro virtuale, per esercitarsi negli investimenti senza correre rischi.

Infine, broker come eToro permettono di fare trading automatico con il servizio di copy trading.

Questo strumento è particolarmente adatto agli investitori alle prime armi e ai principianti che non sono ancora in grado di eseguire un’analisi tecnica del titolo per definire le mosse più adatte da compiere e che, quindi, possono affidarsi alle competenze dei traders più esperti.

Con pochi click, è possibile copiare tutte le mosse e le operazioni dei professionisti ottenendo, così formazione indiretta e guadagni certi sulla base dell’esperienza di chi sa muoversi con dimestichezza nel settore.

Altro aspetto a favore del trading, è il fatto che si tratta di un’attività del tutto legale e regolamentata da organismi di controllo finanziari, che operano a tutela degli investitori e dettano le regole per i broker, al fine di garantire trasparenza e affidabilità da entrambe le parti.