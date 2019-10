Come evitare le truffe nel trading online

Da ormai più di un decennio il trading online ha superato, per volume di affari e persino per credibilità, quello tradizionale, fatto di trattative svolte vis à vis o al massimo per via telefonica, in ogni caso con una forma di contatto reale tra le parti coinvolte. Anche a livello di credibilità, le movimentazioni del mercato effettuate per via telematica hanno ormai guadagnato i loro galloni, e non sono più viste come un capriccio da nerd, bensì come una reale opportunità, visto anche l’altissimo coefficiente di redditività che garantiscono. Al punto che più di un esperto di mercati finanziari è arrivato a preconizzare, nel giro di non troppi decenni, la progressiva sparizione delle borse valori nazionali, in luogo di una gigantesca macro-borsa mondiale, interamente telematica e in gran parte automatizzata, aperta 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Praticamente il sogno – o l’incubo orwelliano, a seconda dei punti di vista – di un vero mercato globale finalmente libero da ogni tipo di condizionamento legato al fattore umano e ai limiti imposti da quest’ultimo.

Ma perché questa visione – peraltro niente affatto utopica, e per molti già in corso di definizione – si realizzi, il trading online deve ancora perfezionarsi sotto molti punti. Uno di questi, forse il più delicato, è rappresentato dalla “blindatura” dei mercati dalle truffe online. Un “mercato”, quest’ultimo, che non conosce crisi ma al contrario, continua a prosperare perlopiù a discapito dei piccoli investitori: spesso famiglie, o singoli individui, che speravano in una piccola entrata extra mediante operazioni mirate di trading, e si sono ritrovati da un giorno all’altro sul lastrico o comunque con una parte consistente dei loro capitali letteralmente volatilizzata.

In attesa che il sistema provveda a mettersi al riparo dal rischio truffe – ammesso e non concesso che esista qualche possibilità di raggiungere il livello zero di rischio –, sono gli utenti stessi dei programmi e dei sistemi di trading a dover provvedere alla tutela dei loro investimenti. Come? Adottando alcuni criteri di massima per riconoscere e immediatamente neutralizzare l’eventualità di incorrere in raggiri di varia natura. In tal senso, il primo mattoncino lo ha messo la Consob: l’authority di controllo del mercato italiano, infatti, mette a disposizione sul suo sito Internet l’elenco completo dei siti autorizzati a offrire un servizio di trading online. L’elenco è aggiornato praticamente in tempo reale, e chi non vi è menzionato non può offrire alcun servizio a ipotetici clienti, semplicemente perché non risulta autorizzato a farlo.

Esistono poi alcuni indicatori, degli indizi più o meno eloquenti della natura truffaldina di alcuni siti di trading. In generale, quelli che promettono guadagni facili in breve tempo sono da evitare a priori: ogni investitore esperto sa bene, infatti, che il mercato finanziario è fatto di oscillazioni costanti, che i guadagni sono quasi sempre proporzionati agli investimenti effettuati e che, per quanto si possa essere abili e capaci, una quota di investimenti infruttuosi, se non addirittura in perdita, è sempre da mettere in preventivo. I siti-truffa più evoluti si spingono oltre, gettando delle esche più o meno allettanti, facendo inizialmente guadagnare piccole cifre – o per meglio dire fingendo di farlo – al malcapitato investitore, per indurlo a esporsi sempre di più dal punto di vista finanziario, fino al redde rationem finale, che in genere si conclude – se l’investitore non ha l’accortezza di accorgersi per tempo della manovra – con la sparizione di gran parte dei fondi a sua disposizione.

Anche la sede legale della società di trading offre indizi rivelatori. Che essa si trovi in Italia o all’estero, è possibile incrociare i dati facendo delle ricerche su Internet, per scoprire se effettivamente all’indirizzo indicato si trovi la sede della società o qualcos’altro. In passato è successo di tutto: che la sede legale corrispondesse all’indirizzo di un’abitazione privata, di un negozio o di un centro congressi.

In ogni caso, quando il sito di trading chiede il versamento della somma da investire, è necessario insistere per un pagamento tramite carta di credito (che dà luogo alla possibilità di charge-back). Se dall’altra parte insistono per un bonifico, è meglio soprassedere, soprattutto se il conto bancario di destinazione indicato si trova in una località, o meglio ancora in un paese, diversi da quelli dove avrebbe sede l’azienda.

Infine, bisogna sempre tenere presente che tutti i contratti conclusi online godono di un diritto di recesso della durata di 14 giorni. Un tempo non particolarmente dilatato, ma sufficiente a effettuare tutti i controlli del caso.

Seguendo queste semplici regole, la maggior parte dei pericoli di incorrere in truffe legate al trading online dovrebbero essere disinnescati. In linea generale, i siti di trading affidabili godono di una certa reputazione online, e sui forum specializzati è facile trovarli menzionati in molte discussioni, spesso con descrizioni minuziose delle loro caratteristiche che danno la misura del loro livello di affidabilità. Affidarsi a utenti più esperti, come appunto quelli che si confrontano sul trading sui forum specializzati, è sempre il metodo migliore per evitare brutte sorprese.