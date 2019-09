Come noleggiare una piattaforma aerea in Emilia Romagna

La piattaforma aerea è una speciale macchina che consente di raggiungere dei punti difficili, permettendo di sollevarsi e di lavorare comodamente ad altezza diverse. I settori in cui le piattaforme aeree sono maggiormente utilizzate sono quello impiantistico e quello edile, ma anche al momento della potature di piante alte questo macchinario torna molto utile.

Se si necessita di una macchina di questo tipo bisogna sempre valutare, in base alle proprie esigenze, se convenga maggiormente effettuare un acquisto o affidarsi al noleggio, rivolgendosi a una delle ditte del settore, ben distribuite per tutto il nostro paese, da nord a sud.

Il noleggio di piattaforme aeree in Emilia Romagna

Chi lavora in Emilia Romagna può contare su molteplici realtà, tra cui quella di Giffi Noleggi, che rappresenta la soluzione perfetta per chi desideri noleggiare una piattaforma aerea per i propri scopi professionali. Si può beneficiare del servizio direttamente dal sito della società, per esempio consultando la sezione apposita “noleggio piattaforme aeree Ferrara” oppure quella dedicata alla città di Rimini. Il tutto venendo incontro alle esigenze dei suoi clienti ed impegnandosi ad offrire loro un’esperienza di noleggio di alto livello.

Giffi Noleggi si occupa ormai da più di due decenni del noleggio di macchinari ed attrezzature professionali, proponendo ai suoi clienti un vasto catalogo tra cui scegliere e garantendo la massima qualità di quanto dato a noleggio.

Quali sono le piattaforme aeree disponibili?

La società Giffi Noleggi mette a disposizione diverse piattaforme aeree a noleggio in Emilia Romagna. Al cliente non resta che sfogliare il catalogo e scegliere la macchina che ritiene essere quella più adeguata alle sue esigenze personali.

Si parte dalle piattaforme aeree autocarrate, alcune delle quali (da 14 a 28 metri) possono essere guidate con la patente B, per altre invece è necessaria la patente C. In particolare, per le piattaforme da 28 a 32 metri serve la patente C ma non è richiesto l’operatore, mentre da 33 a 75 metri è necessario l’operatore.

Un’altra categoria è quella delle piattaforme aeree ragno, disponibili nei modelli da 12 metri a 52 metri. Grazie alla presenza di un doppio motore – elettrico e gasolio – questi modelli possono essere impiegati sia in ambiente esterno che interno, rendendo le piattaforme ragno molto versatili.

Nel catalogo della società si trovano anche piattaforme semoventi elettriche, che vanno dai 10 metri ai 18 metri. La forza peso in questi modelli viene sfruttata per garantire la stabilità del baricentro, ecco perché non sono necessari degli stabilizzatori per elevare la piattaforma. La loro alimentazione elettrica dà la possibilità di utilizzarle per i compiti che devono essere portati a termine in ambiente interno, dal momento che non si hanno emissioni di alcun tipo.

Oltre alle semoventi elettriche, sono disponibili anche le piattaforme semoventi diesel, nelle versioni da 16 metri fino a 56 metri. Come per i modelli elettrici, anche in questo caso la stabilizzazione viene ottenuta sfruttando la forza peso, ma i modelli ad alimentazione diesel sono progettati per essere utilizzati in ambiente esterno.

Infine è possibile noleggiare pantografi, sia nella versione ad alimentazione elettrica, sia in quella ad alimentazione diesel. Come per i modelli descritti in precedenza, anche in questo caso l’alimentazione elettrica è da preferire se la macchina dovrà essere utilizzata in ambiente interno.

Tutte le macchine descritte sono presenti nel catalogo di Giffi Noleggi, società che viene incontro a tutti quelli che si stanno chiedendo come noleggiare una piattaforma aerea in Emilia Romagna e che sono alla ricerca di una soluzione professionale con dei prezzi competitivi e con un’assistenza al cliente di grande qualità.