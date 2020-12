Come organizzare una vacanza in barca a vela

Sono tante le persone che sognano di poter fare una vacanza in barca a vela. Questo perché viaggiare con un’imbarcazione in autonomia o comunque con un gruppo ristretto di persone offre un immenso senso di libertà, di evasione dalla realtà e di possibilità tutte ancora da scoprire.

Quanto costa

La maggior parte delle persone sceglie di condividere questa esperienza con un gruppo di amici in modo tale da poter condividere le spese. Infatti, così facendo, si tratta di un viaggio piuttosto economico perché una notte in barca a vela può costare all’incirca come una notte in un hotel. Chiaramente molto dipende dalla durata del viaggio, la stagione e le località che si desiderano visitare.

Cosa portare a bordo

Una vacanza in barca a vela deve essere spensierata e dovrebbe essere organizzata in modo tale da portare con sé solamente gli oggetti indispensabili. Meglio perciò una bella valigia morbida e capiente, in modo tale da poterla inserire anche in spazi ristretti. Tra le cose che dovreste portarvi dietro trovate ovviamente i vestiti adatti alla stagione, ma anche una felpa, una giacca a vento e pantaloni lunghi. Anche se organizzate una vacanza in barca a vela in estate, la notte le temperature si abbassano e potreste avere freddo. Ovviamente non dovete dimenticarvi il costume da bagno, tutto ciò che è necessario per l’igiene intima, alimenti e acqua, che in gergo tecnico si chiama “cambusa”, la carta igienica e quella da cucina e i sacchetti per l’immondizia.

Dove andare quando si organizza una vacanza in barca a vela

Ovviamente dovete anche scegliere la destinazione. Filovent, agenzia di noleggio barche con oltre venti anni di esperienza, vi aiuterà a organizzare tutto quanto il viaggio e a decidere dove andare.

Le mete tra cui scegliere sono davvero tantissime, sia in Italia sia all’estero. Per esempio le coste siciliane sono tra le più amate perché è possibile visitare le province di Siracusa e Catania, però non dimentichiamoci le stupende isole di Favignana e le isole Eolie, che sono tra le destinazioni più apprezzate.

Un’altra possibile meta italiana è la Sardegna, in particolar modo mi sento di suggerire l’arcipelago della Maddalena. Il mare della Sardegna è uno dei più rinomati e se siete amanti delle immersioni subacquee non vi pentirete della scelta.

Infine, tra le mete preferite dei viaggiatori, l’arcipelago Toscano. Ci sono isole davvero uniche da visitare, come l’isola d’Elba e l’isola del Giglio.

Conclusioni

Inutile dire che la scelta di una vacanza in barca a vela può essere davvero tra le migliori della vostra vita. Questo perché vi consente davvero di staccare un momento dalla routine quotidiana, vivendo così emozioni nuove in mezzo al mare, con la possibilità di isolarsi dalla vita urbana di sempre e immergersi in paesaggi unici, anche se per alcuni giorni soltanto. Inoltre potrete approfittare per fare sport acquatici e scoprire la filosofia della barca a vela.