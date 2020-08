Come organizzare una vacanza passo dopo passo

Per quanto i pacchetti viaggio possano essere attraenti, ben organizzati e personalizzati, nulla può competere con una vacanza organizzata in totale autonomia. Pianificando da solo il tuo viaggio potrai soggiornare esattamente dove desideri e vedere quello che più ti interessa, oltre alla possibilità di lasciarti un margine di libertà per modificare improvvisamente l’itinerario. Ecco qui alcuni consigli per organizzare la vacanza perfetta, con tutto ciò che devi tenere a mente per viaggiare in sicurezza e senza pensieri.

Dove e quando

La prima cosa da fare quando si inizia a pianificare un viaggio è scegliere il dove e il quando. Se hai già un’idea chiara della tua meta, non ti resta che decidere quando raggiungerla. Ogni luogo, infatti, ha una sua stagione preferibile per essere visitato. Informarsi sul clima della zona è quindi molto importante, soprattutto per poterla esplorare in tutto il suo splendore e godere di un tempo ideale.

A questo punto si può scegliere il tipo di vacanza. Normalmente si possono classificare i viaggi in alcune categorie:

Visita a una città o un luogo di interesse storico-artistico

Vacanza dedicata allo sport e avventura

Relax al mare o in una spa

al mare o in una spa Campeggio e avventure nella natura

Avere le idee chiare su come si trascorrerà il tempo in vacanza aiuta a prevedere eventuali spostamenti e gite fuori porta e anche a fare una stima approssimativa delle spese che si dovranno sostenere. Infine, è bene informarsi approfonditamente sul luogo che vuoi visitare, sulla valuta corrente, la lingua parlata ed eventualmente sulla situazione politica (non di rado, infatti, in molti stati ci sono tensioni sociali, come è stato ad esempio alcuni mesi fa per il Venezuela e come si sta ripetendo ora in Bielorussia). La cosa migliore sarebbe senza dubbio parlare con qualcuno che ha già visitato il luogo che ci apprestiamo a scoprire, per ascoltare un’esperienza diretta e trarre consigli che utili.

Tutti i controlli da fare prima di partire

Prima di partire da casa è sempre consigliabile controllare alcune cose, per non avere brutte sorprese una volta arrivati a destinazione. I contrattempi sono ovviamente la cosa più fastidiosa che può capitare durante una vacanza, per cui è sempre meglio controllare tutto due volte. Assicurati di avere con te i documenti necessari, in corso di validità e privi di marcati segni di usura. Accertati che nel paese in cui andrai la tua carta di credito sia accettata. Rifletti sulla possibilità di stipulare un’assicurazione sanitaria, per evitare rischi di qualsiasi natura. Sempre stando su questioni sanitarie, informati se viene consigliato di eseguire qualche vaccino per il luogo in cui soggiornerai, specialmente se si trova nella fascia tropicale e vicino a foreste. Controlla, infine, le tue prenotazioni del viaggio e del pernottamento, facendo attenzione agli orari.

Organizzare i trasporti in modo facile

Buona norma è quella di pianificare con cura gli spostamenti, senza tuttavia togliere del tutto spazio alla libera intraprendenza. Dato che è ovviamente impossibile prevedere esattamente ogni cosa, è meglio informarsi adeguatamente sulle varie possibilità che la zona offre in termini di trasporti. In questo caso potrai consultare una guida o leggere articoli su internet che ti daranno un’idea sommaria di tutte le opzioni. Per agevolare questo processo, si può creare un elenco dei luoghi che da visitare, per poter meglio disegnare un itinerario di viaggio e fare chiarezza sugli spostamenti necessari.

I mezzi di trasporto possono essere i più vari, per questo ti consigliamo di usare le piattaforme online, come Omio, che possono essere davvero utili per avere un quadro completo dei mezzi e pianificare l’itinerario al completo. Questa piattaforma web e app di viaggio è in grado di confrontare varie opzioni di trasporto tra autobus, autonoleggio, treno, traghetto e aereo, suggerendo la scelta più rapida ed economica. Basta inserire il luogo di partenza e la tua destinazione e il sito farà il resto, filtrando i risultati e mostrando quelli migliori in quanto a comodità e prezzo. Inoltre è possibile prenotare direttamente dalla piattaforma e pagare in tutta sicurezza.

Considera, infine, di non esagerare con il bagaglio per non incorrere in sanzioni dovute alle dimensioni o al peso, da parte delle compagnie di trasporto.