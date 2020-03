Come trovare casa a Ravenna senza agenzia

Ravenna comprende un territorio molto vasto. Dista 8 km dal Mar Adriatico e comprende ben nove lidi della riviera romagnola e può contare su un ricchissimo patrimonio artistico che la rendono una città unica e preziosa.

Storia tra passato e presente

Ravenna ha una storia antichissima, ex capitale dell’Impero d’Occidente diventa un punto di scambio e passaggio tra culture: quella bizantina e quella romana, ma anche oggi interpreta le esigenze di chi attraversa il suo territorio.

Ravenna continua a essere vitale anche oggigiorno e attrae un gran numero di turisti grazie ai suoi lunghi chilometri di costa. Famosa è la sua “ciclovia Adriatica”: Ravenna infatti è attraversata da questo meraviglioso percorso ciclabile. Oltre 1700km di percorsi costieri che uniscono Trieste (Friuli-Venezia Giulia) a Santa Maria di Leuca (Puglia)

Oltre al turismo, Ravenna può contare su buone infrastrutture e su ottimi collegamenti con l’entroterra. I collegamenti infatti sono molto efficienti senza il caos e il traffico di altre città, sebbene nel periodo estivo l’affluenza dei turisti sia imponente. Ravenna può contare anche su un’ottima e genuina offerta gastronomica, all’altezza della migliore tradizione romagnola. Per scegliere un immobile a Ravenna è importante considerare la bellezza del suo territorio e valutare zona per zona quali esigenze si sposano al meglio con le scelte personali. Appartamenti in vendita Ravenna

Centri storico o zone limitrofe?

Il centro storico? E’ sempre una buona idea. Il cuore di Ravenna infatti è un vero e proprio scrigno di bellezze artistiche e storiche che la rendono unica al mondo. Qui si trova anche la tomba di Dante Alighieri, fu a Ravenna che il Sommo poeta trascorse infatti gli ultimi anni del suo doloroso esilio.

Un’altra ottima opportunità è anche la zona di Marina di Ravenna. Grande attrazione per i turisti nel periodo estivo, quest’area della città può rappresentare un valido investimento in chiave ricettiva e turistico-stagionale.

Inoltre il 2020 ha portato con sé una sostanziale stabilizzazione delle compravendite nella zona di Ravenna. Ottimo segnale questo, che finalmente dopo anni di segno negativo offre agli investitori un’opportunità davvero unica per mettere nel mirino il sogno giusto e la casa dei propri sogni.