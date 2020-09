Con Studio T, il tuo ufficio non ha più pareti ma alberi

Quando parliamo di benessere negli ambienti di lavoro parliamo di soluzioni concrete che aiutano a vivere e lavorare meglio. In questo ambito ricerchiamo costantemente materiali innovativi e soluzioni personalizzate, per rispondere puntualmente ai cambiamenti dello stile e delle tendenze anche per soddisfare le esigenze più particolari.

Tra le problematiche legate al ritorno in ufficio con cui le aziende si stanno confrontando quella più stringente è ancora senza dubbio quella del distanziamento sociale.

Per far funzionare gli uffici garantendo la sicurezza delle persone e il rispetto delle norme in materia di distanziamento, le aziende hanno adottato differenti strategie. Per esempio hanno richiamato al lavoro solo una parte degli impiegati o hanno ricavato nuove postazioni in spazi diversi dal solito, come mense, sale riunioni, aree relax.

Noi di Studio T siamo andati oltre le tradizionali soluzioni di pannelli divisori con ECOLINE che oltre ad essere soluzioni creative e funzionali, sono anche in grado di trasformare lo spazio di lavoro in vere e proprie isole rigenerative, purificando l’aria 24 ore su 24.

D’altronde, i bisogni a cui dobbiamo far fronte non sono solo di spazio ma anche relazionali e psicologici, pertanto gli spazi possono essere riqualificati completamente intervenendo con le pareti TETRIX Ecoline, oppure sull’ambiente esistente.

Da oggi le pareti con trattamenti specifici certificati contro VIRUS, BATTERI, SMOG producono un’azione ionizzante antibatterica e antivirale certificata.

Parlare di ufficio del futuro significa abbracciare la cultura del cambiamento che si concretizza in spazi attrezzati ma anche nuovi paradigmi organizzativi, in linea con le esigenze in cui viviamo, e attraverso un approccio ergonomico che coniughi vision e obiettivi aziendali con il miglioramento della qualità del lavoro e della vita del singolo.

TETRIX ECOLINE

GAMMA ELEMENTI DI PROTEZIONE

