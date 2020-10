Copia di Trovare lavoro come: Tecnico per il monitoraggio costiero e portuale Rif P.A. 2020-14433/RER

Sono aperte le preiscrizioni per il CORSO GRATUITO che si rivolge a giovani e adulti, non occupati o occupati, che vogliano AVVIARE UNA CARRIERA TECNICA nella salvaguardia del territorio attraverso sistemi e tecnologie topografiche innovative (a questo indirizzo).

Le iscrizioni scadranno il 17 Novembre 2020, il percorso formativo durerà un anno e si articola su 800 ore, di cui 240 di stage in Italia presso aziende del territorio che operano nel settore e 40 ore (Project Work) di VIAGGIO STUDIO IN OLANDA gratuito per i partecipanti.

Saranno approfonditi aspetti di:

Salvaguardia e difesa del territorio (VIA,VAS,PMA);

Vulnerabilità e rischi ambientali, gestione e bonifica siti contaminati;

Tutela del territorio e processi di intervento;

Analisi e gestione dei rischio costiero

Concetti generali di geofisica marina, geomorfologia costiera, rilevamento planimetrico e altimetrico, topografia, suolo, sottosuolo e interazioni con le opere antropiche

Rilievo del territorio e dell’ambiente costruito;

Tecniche di rilevamento a distanza;

Tecniche e strumenti per il telerilevamento e fotogrammetria da drone;

Gestione ed analisi dei dati territoriali (GIS-BIM);

Sicurezza;

Lingua inglese.

Monitoraggio dei fenomeni ambientali

Durante il corso si utilizzeranno strumenti quali: DRONI, LASER SCANNER, LIVELLI DIGITALI, STAZIONI TOTALI, STRUMENTAZIONE GNSS.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente”.

I partner del corso sono il Polo Tecnico Professionale di Lugo (RA) IPS Stoppa, ITCG Compagnoni, IPSIA Manfredi, ITIS Marconi, le imprese del territorio (C.M.C.F. di Faenza , C.M.C. di Ravenna, Surveying Systems s.r.l., A.C.G. Arco Costruzioni Generali SPA, Fabbri Costruzioni srl, Techno s.r.l., ACMAR S.C.P.A., Studio Ingegner Luciani Emanuele), il Consorzio Formedil Emilia-Romagna, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria.

La sede del corso sarà l’Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna, le lezioni saranno svolte da esperti del mondo del lavoro e dalle Università partner del progetto.

Il numero di partecipanti sarà al massimo di 20 e per accedere al corso ci sarà una selezione in ingresso con una prova scritta ed un colloquio individuale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

Sito web: www.ispercpt.it

Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna

Referente: Valentina Cuffiani

Tel: 0544/456410 Fax: 0544/684362

E-mail: segreteria@ispercorsi.it; valentina@ispercorsi.it