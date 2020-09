Coronavirus, come sarà l’ufficio del futuro? In sicurezza, è la risposta di Studio T

Sicuramente la pandemia in corso ci ha dato nuovi spunti di riflessione per il futuro: ci saranno accorgimenti temporanei e iniziative che potranno diventare nuovi standard nella vita di ogni giorno e nel lavoro. Open space, mense, sale riunioni: in questi ultimi mesi tutti ci stiamo chiedendo come sarà la vita in ufficio dopo l’emergenza Covid, come saranno organizzati gli spazi e quali saranno le soluzioni da adottare per vivere questa nuova normalità e tornare a incontrarci per svolgere il nostro lavoro. Perché abbiamo potuto apprezzare i vantaggi dell’home working ma siamo consapevoli che ci sono momenti in cui il contatto umano resta indispensabile e sentiamo la necessità di tornare a incontrarci.

Per questo gli spazi dovranno essere ripensati per permettere alle persone di viverli nella massima sicurezza, mettendo ben in evidenza tutta la segnaletica indispensabile per consentire a ciascuno di seguire alla lettera i codici di comportamento dettati dalla situazione.

In Studio T siamo specializzati nella progettazione di luoghi di lavoro dal 1977, e abbiamo provato a ripensare alle modalità con cui devono essere riadattati uffici e spazi di lavoro. Lo spazio dovrà essere studiato seguendo le direttive di distanziamento sociale imposte dall’emergenza, questo momento però va visto anche come un’opportunità per le aziende di ripensare e adattare la propria cultura organizzativa, mettendo al centro la flessibilità, il lavoro per obiettivi, il bilanciamento tra casa e lavoro.

Dovranno essere ridisegnati gli open space, gli spazi dovranno essere riqualificati e adattati, secondo le norme di distanziamento, appunto, e la densità di persone per locale, il concetto di privacy dovrà essere rivisto, bilanciando la necessità di privacy e distanziamento con l’importanza della socializzazione e del confronto. Pertanto anche gli arredi dovranno subire un’evoluzione in chiave di protezione individuale, senza per questo tornare ai “cubicles americani anni ‘60”. Tra le soluzioni immediate, quella più efficace si sta rivelando l’installazione di pannelli divisori per uffici intorno alle postazioni di lavoro. La pandemia ha portato una maggior consapevolezza sui temi della salute e del rischio biologico che non scomparirà nel mondo post-Covid.

In Italia, i pannelli divisori sono citati tra le “misure organizzative” indicate per gli spazi condivisi dal documento Inail per la prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro approvato dal CTS il Comitato tecnico scientifico del governo. In quanto tali, usufruiscono del credito d’imposta previsto dal “Decreto Liquidità” per i dispositivi di protezione.

Come scegliere i pannelli divisori

Per salvaguardare la sicurezza delle persone da una parte e la qualità degli spazi di lavoro dall’altra, la scelta dei pannelli divisori per uffici è molto importante. Tra le caratteristiche più significative da valutare ci sono senza dubbio:

> il livello di protezione offerta;

> la durevolezza e l’igienicità dei materiali e la funzione;

> il design e la qualità estetica;

> la flessibilità e semplicità d’installazione;

> l’impatto ambientale.

Una scelta che dura nel tempo

C’è anche un’altra ragione che ci spinge verso una grande attenzione nella scelta di pannelli divisori per uffici. Ed è il fatto che le soluzioni per il contenimento del contagio non devono essere considerate come ripieghi di breve periodo. Una ricerca di Gensler, società globale di design e architettura, sottolinea che il Coronavirus ha aumentato la consapevolezza di tutti riguardo la salute ed il benessere personale. Nel mondo post-Covid le aziende, per attrarre talenti, dovranno tenerne conto.

La buona notizia è che il design intelligente può non solo migliorare la salute delle persone, ma anche le funzioni mentali, le prospettive, l’umore. Quindi sì: torneremo in ufficio. E ci torneremo per collaborare ancora meglio di quanto lo facciamo oggi.

