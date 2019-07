Corse con i droni, un fenomeno in costante ascesa

Anche nel nostro Paese il fenomeno dei droni racing è in costante ascesa. In Italia fino a questo momento le competizioni si sono svolte soprattutto indoor, a differenza di quel che accade nei Paesi stranieri, dove meno di un quinto delle gare si tiene al chiuso. I droni, insomma, fanno sempre più parte della nostra vita di tutti i giorni e del nostro intrattenimento. Ma che cos’è il drone racing? Molto semplicemente, una gara sportiva che coinvolge i piloti di droni.

Una nuova competizione motoristica

Insomma, una specie di Formula 1, con la differenza che la pista non è rappresentata da un nastro di asfalto ma dal cielo. L’effetto spettacolare, ovviamente, è assicurato, anche perché a essere coinvolti sono droni in grado di passare da zero a cento chilometri orari nel giro di un secondo, fermo restando che i picchi di velocità possono toccare anche i duecento all’ora. I percorsi possono essere di vario genere, da quelli rettilinei sopra i campi a quelli nei boschi, dove c’è – ovviamente – la difficoltà di scartare i rami e gli altri ostacoli. I piloti per le gare si avvalgono del sistema di guida denominato FPV, acronimo che sta per First Person View: grazie ad esso è possibile vedere in tempo reale tutto ciò che viene affrontato dal drone, tramite degli smart glasses o su uno schermo, proprio come se ci si trovasse a bordo.

Dove comprare i droni per le gare

Le gare italiane

In Italia, come si è detto, queste competizioni si svolgono quasi sempre indoor, anche per colpa di un sistema burocratico piuttosto lento e farraginoso. Nel mirino dell’Enac, cioè l’Ente Nazionale Aviazione Civile, finisce la modalità di volo in prima persona: la colpa, in particolare, è del visore elettronico che impedisce di girarsi e che, di conseguenza, non consente di rendersi conto dell’esistenza di potenziali rischi. Come si può intuire, però, una gara outdoor è molto più affascinante e spettacolare rispetto ad una al chiuso. La prima gara di FPV drone racing nel nostro Paese che si sia tenuta esclusivamente all’aperto risale alla scorsa estate: il “campo di battaglia” per cui si è optato era il campo volo AMC Pistoia, e la competizione faceva parte del circuito nazionale del Campionato Italiano FAI.

I campionati del mondo di droni racing

Già due anni prima, nel novembre del 2016, si erano tenuti – invece – i primi campionati del mondo. Ma non è tutto, perché a livello internazionale esiste anche la Drone Racing League, che raduna i piloti più bravi del pianeta: in tutto 16 concorrenti chiamati a prendere parte a 6 gare. La telecamera frontale assicura una visione ottimale, mentre gli spazi aperti selezionati per ospitare le competizioni si rivelano scenografie uniche, che si tratti di luoghi abbandonati o di stadi. Lo scorso anno l’Allianz World Series Championship 2017 è stato trasmesso in tv in quasi 80 Paesi di tutto il mondo, con tappe tra gli Stati Uniti e l’Europa, da Miami a Londra, passando per New Orleans e Monaco di Baviera, senza dimenticare Boston e Atlanta.

Lo sport del futuro

La Drone Racing League solo nella sua prima stagione ha richiamato l’attenzione di oltre 30 milioni di spettatori dispersi in ogni angolo del globo. Ecco perché la speranza è che anche in Italia il fenomeno incontri un successo sempre maggiore, per show e esibizioni capaci di far venire la pelle d’oca.