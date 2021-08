Corso RSPP Datore di lavoro: Cos’è, perché è importante

Il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione, o RSPP, è una figura fondamentale per la sicurezza di un’impresa, e la sua designazione è richiesta dal D.Lgs. 81/2008.

Ha la responsabilità di approntare il Documento di Valutazione dei Rischi per l’azienda, individuare e analizzare i fattori di rischio, approntare misure di prevenzione adeguate, gestire mezzi e materiali necessari alla protezione nel corso delle attività lavorative, e organizzare, o fornire personalmente, la formazione dei lavoratori riguardo le norme di sicurezza.

Una serie di compiti essenziali e complessi, che possono essere svolti da un professionista esterno all’azienda, da un soggetto interno nominato dal datore di lavoro, o, in alcuni casi, dal datore di lavoro stesso.

RSPP Datore di lavoro, quando è possibile

Lo stesso decreto legge specifica infatti i contesti lavorativi in cui il datore di lavoro può assumere personalmente il ruolo di RSPP. Si tratta delle aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche che impiegano fino a 30 lavoratori, di quelle della pesca fino a 20 lavoratori, e di tutte le altre aziende fino a 200 lavoratori.

Sono escluse da questa possibilità le attività che richiedono particolari standard di sicurezza, ovvero centrali termoelettriche, impianti nucleari, case di cura, aziende che si occupano di estrazione mineraria o di produzione e deposito di esplosivi.

Il corso RSPP Datore di lavoro

Per svolgere le funzioni di RSPP il datore di lavoro deve necessariamente seguire un corso RSPP che lo prepari a tale attività, con durata che dipende dalla classificazione di rischio dell’azienda, individuata in base al codice Ateco come da Allegato II dell’Accordo tra Stato e Regioni.