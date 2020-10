Cos’è e come funziona un broker DMA

Chi ha pensato di investire i propri risparmi nel trading online si sarà sicuramente imbattuto nella dicitura DMA. Ma cos’è esattamente un broker DMA? Le parole broker DMA (accesso diretto al mercato) fanno riferimento al modo di immissione degli ordini. L’accesso diretto al mercato consente di ottenere una maggiore flessibilità e trasparenza nei propri investimenti rispetto ai broker OTC.

Nel pratico, i broker DMA permettono di fare trading direttamente nei book degli ordini delle borse più importanti. Gli ordini, in tal modo, saranno visibili sul book delle attività su cui è in corso l’azione di trading. Questa modalità permette ai trader più esperti di tenere sotto controllo il proprio investimento e di avere una visione completa del mercato, osservando quale sia il prezzo migliore a disposizione.

D’altra parte però fare trading con un broker DMA comporta una livello di rischio più altro rispetto alle altre modalità di investimento. Richiede di conseguenza un livello più alto di capacità di gestire le proprie strategie e le conseguenze di queste ultime.

Questo è quindi un metodo di investimento consigliabile a trader con una certa esperienza; per i principianti sono preferibili i broker market maker, che permettono di investire anche sui prodotti derivati, i CFD.

I broker DMA operano secondo il principio della best execution: realizzano per il cliente l’ordine al miglior prezzo possibile senza applicare costi aggiuntivi sul bid-ask spread. I broker DMA infatti guadagnano applicando una commissione solo quando l’ordine viene eseguito, facendo quindi da vero e proprio intermediario tra il cliente e l’azione.

Vantaggi e svantaggi del broker DMA

Ecco un elenco, in breve, dei principali vantaggi di un broker DMA:

Trasparenza dei prezzi

Accesso al book

Costi ridotti

Visibilità degli ordini

Per quanto riguarda gli svantaggi questi sono principalmente due:

Liquidità non garantita

Commissioni elevate almeno per alcune borse

Conviene dunque fare trading con un broker DMA? L’uso di questo tipo di broker consente di negoziare prodotti con condizioni più limpide e trasparenti, il che diventa fondamentale nelle operazioni a più lungo termine. Dunque il broker DMA è da preferire soprattutto se si ha l’intenzione di investire su un determinato titolo e puntare sulla sua crescita di valore.

Se invece si ha intenzione di investire su un titolo per il quale le variazioni intraday sono molto forti, allora è preferibile usare un broker market maker, in modo tale da utilizzare una leva finanziaria e negoziare asset nel breve termine.

Vediamo ora come operare praticamente con un broker DMA prendendo ad esempio una delle piattaforme più utilizzate, eToro.

eToro broker DMA

eToro offre la possibilità di investire su centinaia di azioni in modalità DMA, di acquistare quindi le azioni dirette è non un prodotto derivato come i CFD. Farlo è abbastanza semplice. Innanzitutto, se si è alle prime armi, è consigliabile aprire un conto demo per poter fare pratica senza rischiare perdite di denaro indesiderate.

Dopodiché basta accedere al conto, andare su Mercati>Azioni>NASDAQ> e qui selezionare le azioni che si sono scelte. A questo punto si clicca su Investi e si piazza l’ordine con leva X1. È infatti questa la leva necessaria per effettuare l’acquisto diretto.

Considerazioni finali

Al giorno d’oggi i broker DMA sono una buona alternativa se offerti da intermediari autorevoli quali appunto eToro o anche FP Market, proprio grazie al maggiore controllo esercitabile dal trader e alla maggiore trasparenza delle operazioni. Un broker non DMA comporta un inevitabile maggiore spazio di manovra per il broker a discapito di quello per il trader.

D’altra parte resta il problema dei costi delle commissioni talvolta elevati e del fatto che alle volte può risultare difficile vendere un determinato titolo anche al prezzo di mercato.

Alla luce di tutto ciò, quello che emerge essere importante è senza dubbio il fatto che ogni decisione nel campo del trading online va presa con coscienza e soprattutto alla luce di quelle che sono le possibilità e gli scopi personali.