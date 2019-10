Cosa vedere ad Abu Dhabi in un giorno? Alla scoperta dei mille volti della capitale degli Emirati Arabi

Lusso, spiagge da sogno, grattacieli avveniristici, sconfinati centri commerciali, ma anche un’offerta culturale in costante crescita, luoghi di culto dal fascino unico e mercati dove scoprire il meglio della produzione artistica locale: Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, rappresenta ormai una meta turistica di tutto rispetto, come testimoniato dal numero in costante crescita di visitatori che scelgono la citta per un soggiorno completo, e non solo come tappa di passaggio.

Tante le location meritevoli di una visita, così come le sorprese nascoste in questa città dallo skyline futuristico, sorta nel giro di poche decine di anni tra il deserto ed il mare.

Abu Dhabi: una meta turistica in forte ascesa

Pur non godendo della stessa fama della vicina Dubai, la città di Abu Dhabi, capitale economica e governativa degli Emirati Arabi Uniti, oggi non solo è una metropoli in rapidissimo sviluppo, ma anche una meta turistica in costante ascesa.

Nei primi 3 mesi del 2018, i turisti giunti nella città per un soggiorno ammontavano addirittura ad un milione e 300mila, in aumento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di ben 11 punti percentuali.

A scegliere Abu Dhabi e, più in generale, gli Emirati Arabi come sede delle loro vacanze sono soprattutto i viaggiatori cinesi (che lo scorso anno erano in aumento del 31%), senza dubbio il mercato più importante per il turismo locale. Incrementi importanti delle presenze, tuttavia, si registravano anche per i turisti provenienti da India, Regno Unito, Stati Uniti e Germania.

E gli italiani? Il trend di crescita, come era facile immaginare, riguarda anche i turisti provenienti dallo Stivale, anche grazie al boom di presenze nelle crociere con tappe nel Golfo Persico.

Il ricco Emirato di Abu Dhabi sta puntando molto sullo sviluppo di un’offerta turistica sempre più competitiva, favorendo la nascita di strutture alberghiere di prestigio sempre più fastose e ricche di comfort, ma anche investendo nella realizzazione di musei e di luoghi destinati a valorizzare la storia e la cultura locali. Se nel 2017 il numero di visitatori giunti ad Abu Dhabi si fermava attorno ai 5 milioni, per il 2012 l’obiettivo del Dipartimento Cultura e Turismo dell’Emirato è di raggiungere gli 8,5 milioni di sbarchi.

Le location e le attrazioni da non perdere ad Abu Dhabi

Abu Dhabi, così come Dubai, è una metropoli dalla storia recente, sorta a partire da un piccolo villaggio di pescatori, un tempo celebre solo per la coltivazione e la raccolta delle perle. La velocità con la quale il volto di questi luoghi è stato modificato dall’uomo lascia senza parole: dove solo pochi decenni fa era presente una costa brulla che si tuffava nel mare, oggi sorgono altissimi grattacieli, sontuosi luoghi di culto ed una grande città costantemente sfondo di importanti eventi sportivi e culturali internazionali.

Ma cosa vedere esattamente nel corso di un breve soggiorno ad Abu Dhabi? Quali le attrazioni e le location imperdibili? Cerchiamo di scoprirlo insieme con il supporto delle guide e degli itinerari di viaggio progettati da tour operator professionisti.

La Grande Moschea dello Sceicco Zayed

In cima alla nostra lista delle mete assolutamente da non perdere durante una vacanza a Abu Dhabi troviamo la Grande Moschea dello Sceicco Zayed, tra le più importanti moschee del paese e del mondo. Celebre per i meravigliosi marmi bianchi che la rivestono interamente, la Grande Moschea, realizzata tra il 1997 ed il 2007, non può certo essere considerata un luogo storico, eppure il fascino delle architetture, la ricchezza delle decorazioni e la sontuosità degli interni non possono che travolgere il visitatore lasciandolo di stucco.

Frutto del lavoro dei migliori architetti, costruttori e decoratori del mondo, la Grande Moschea, il piazzale antistante ed i giardini che la circondano si estendono su una superficie pari a circa 12 ettari. La sala di preghiera principale, invece, è abbastanza ampia da poter ospitare più di 40mila fedeli.

La maestosità di questa opera è davvero sorprendente: la Grande Moschea presenta 82 cupole di varie dimensioni e oltre 1.000 colonne con capitelli placcati d’oro e decorati con madreperla e pietre preziose. A questi pregevoli elementi strutturali, si uniscono preziosi manufatti custoditi all’interno, come il tappeto più esteso del mondo (con i suoi quasi 6.000 metri quadrati di superficie), impreziosito da complessi disegni, o il grande lampadario in oro e swarowski, celebre per i suoi 10 metri di diametro ed i quasi 15 di altezza.

Lo spettacolo offerto dalla Grande Moschea risulta ancora più suggestivo durante il tramonto, quando complici i giochi di luce creati da un’illuminazione appositamente studiata, l’intera struttura appare ancora più affascinante.

Consigliabile, prima di recarsi presso la Moschea per una visita, controllare gli orari di apertura per i turisti, dal momento che, spesso, nei giorni di festa e nel corso delle funzioni religiose, l’accesso viene interdetto ai non praticanti.

Importante ricordare anche che per entrare all’interno della Moschea è necessario attenersi ad una precisa etichetta, evitando tutti i vestiti poco coprenti e, in generale, qualunque tipo di atteggiamento poco rispettoso.

La Corniche Road

Tra le attrazioni da non perdere durante un tour alla scoperta di Abu Dhabi, c’è il lungomare di Corniche Road: con una passeggiata lungo questa celebre via, è possibile godersi lo spettacolo dell’incantevole Corniche Beach ed il suggestivo panorama creato dall’incontro tra i grandi grattacieli che sorgono in questa zona (tra cui le mirabolanti Ethiad Towers) e le acque del Golfo Persico.

Il lungomare di Corniche è reso ancora più piacevole dal susseguirsi di parchi, negozi, locali e ristoranti, dove è possibile rifocillarsi e concedersi qualche momento di relax nel corso della propria visita alla scoperta della città.

I suk di Abu Dhabi ed il forte Al Jahili

A dispetto della fama di metropoli totalmente votata al progresso, Abu Dhabi conserva ancora oggi tracce del suo passato di piccolo centro dedito alla pesca e alla coltivazione delle perle. Il modo migliore per immergersi nella cultura e nel folklore locale è quello di avventurarsi alla scoperta degli storici suk di Abu Dhabi, da quello coloratissimo della frutta e della verdura all’affascinante mercato dei tappeti, dove cimentarsi in una contrattazione per l’acquisto di un souvenir unico.

Nonostante l’esiguo numero di edifici storici presenti in città, non distante da Abu Dhabi è possibile visitare il forte Al Jahili, una delle più antiche costruzioni dell’intero paese. Questo affascinante castello circondato dal deserto è conosciuto soprattutto per le sue inconfondibili mura merlate, che specie nelle ore serali, grazie ad un sistema di illuminazione studiato ad hoc, creano giochi di ombre molto suggestivi.

Il Louvre di Abu Dhabi

Da poco più di un anno, tra le attrazioni della capitale emiratina spicca anche il Louvre di Abu Dhabi, un grande museo nato, come d’altra parte suggerisce il nome, grazie alla collaborazione con le istituzioni francesi. Ospitato all’interno di una struttura dallo stile architettonico semplicemente unico, il Louvre di Abu Dhabi vanta opere pregevoli (tra cui tele di Picasso e di Leonardo Da Vinci) oltre che mostre temporanee con capolavori provenienti da tutti i più prestigiosi musei del mondo.

L’Isola di Yas ed il Ferrari World

Per chi è in cerca di svago e divertimento, tappa immancabile sull’Isola di Yas: qui, non distante dal circuito lungo il quale si tiene il Gran Premio di Abu Dhabi, sorge l’avveniristica struttura che ospita il Ferrari World, ovvero il parco a tema interamente dedicato alla più celebre delle scuderie italiane e all’alta velocità. Tanti i giochi nei quali grandi e bambini possono cimentarsi alla scoperta del mondo Ferrari, tra cui le adrenaliniche montagne russe “Formula Rossa”, le più veloci al mondo.

Se non siete amanti della Formula 1 e dell’alta velocità niente paura: l’Isola di Yas ospita anche un grande parco acquatico, lo Yas Waterworld, nonché uno dei centri commerciali più grandi e sfarzosi di Abu Dhabi, lo Yas Mall.