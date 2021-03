Belle a tutte le età con i cosmetici alla bava di lumaca

Avere un viso sempre in forma è il sogno di tante donne. Invecchiare bene non è però solo questione di genetica ma anche di stili di vita e scelte informate. Scegliere i giusti cosmetici e usarli, con costanza e scrupolo nella skincare routine, potrebbe essere il primo passo per mantenere la pelle dall’aspetto sano, compatta e radiosa, indipendentemente dall’età.

Per una cute subito più distesa e luminosa potrebbe occorrere idratazione e nutrimento che Bioluma, una linea di cosmetici di origine naturale alla bava di lumaca 100% Made in Italy, propone a uomini e donne. Grazie alle sorprendenti proprietà della bava di lumaca e ai principi attivi funzionali contenuti nella loro formula, i prodotti di bellezza Bioluma sono validi alleati nel trattamento cosmetico anti-age e non solo.

A ogni pelle il suo prodotto viso alla bava di lumaca

I prodotti viso della linea Bioluma sono coadiuvanti nel trattamento cosmetico di ogni tipo di pelle. Le differenti texture, infatti, li rendono adatti alle esigenze delle pelli giovani, in modo particolare quelle grasse e impure tendenti all’acne, ma anche alla cura delle pelli secche o mature, certamente più sensibili alle aggressioni esterne e ai segni del tempo.

La Crema Viso, un prodotto dalla texture ricca ma delicata in grado di contribuire a mantenere uno stato di idratazione costante e adeguato, è indicata per le pelli secche, mentre il Gel Viso e il Siero Viso Bioluma dalla texture più leggera possono essere ottimi per le pelli grasse, miste e normali. Le proprietà idratanti e nutrienti dei cosmetici viso alla bava di lumaca li rendono inoltre indicati per la cura delle pelli mature. Per un trattamento completo si consiglia di abbinare la Bava di Lumaca Pura che, in quanto punta di diamante dell’offerta Bioluma, è un vero concentrato di sostanze funzionali con azione idratante, lenitiva e non solo.

I benefici anti-age delle formule alla bava di lumaca di Bioluma

Se da un lato è vero che la bellezza non ha età, dall’altro è indiscutibile che, superati i 30 anni, la pelle di viso, collo e décolleté necessiti di qualche cura in più. Per salvaguardarne la freschezza e l’elasticità è buona regola, già da giovanissime, idratare adeguatamente la pelle e prestare la dovuta attenzione alla pulizia del viso. Per questo Bioluma ha pensato a un Gel Detergente Struccante alla bava di lumaca, ricco di principi attivi funzionali come l’acido ialuronico e le proteine della seta, da abbinare a un Tonico Lenitivo Idratante o alla Bava di Lumaca Pura.

Per contrastare i primi segni del tempo conferendo un corretto livello di idratazione e nutrimento alla pelle, Bioluma ha ideato tre diversi prodotti idratanti in grado di rispondere alle esigenze di tutti i tipi di cute: la Crema Viso, il Siero Viso e il Gel Viso alla bava di lumaca. Con un’applicazione quotidiana, mattutina e serale, dei cosmetici viso Bioluma sarà più facile preservare l’idratazione e contrastare la normale perdita di tono ed elasticità cutanea.

Un altro prodotto della linea viso Bioluma che può essere un valido aiuto nel trattamento cosmetico anti-age è la Maschera Viso, che grazie all’azione combinata di bava di lumaca, coenzima Q10 ed estratti naturali, svolge azione idratante, tonificante, vellutante e rimineralizzante.

Nuova vita allo sguardo con la bava di lumaca

Per rinvigorire e illuminare il contorno occhi, una zona molto sensibile e quindi difficile da trattare, servono prodotti giusti e costanza. Bioluma ha pensato anche a questo formulando la Crema Contorno Occhi, un’emulsione soffice e ricercata a base di bava di lumaca, acido ialuronico, olio di argan e altri ingredienti di origine naturale e vegetale. Applicata, mattino e sera, per almeno 3 mesi sulla zona perioculare, questa crema dall’azione idratante, nutriente e rinfrescante potrà darvi soddisfazioni cosmetiche.

Infine vale la pena ricordare che i cosmetici di origine naturale alla bava di lumaca Bioluma, proprio perché adatti a tutti i tipi di pelle, sono indicati anche per la cura della bellezza maschile.