Curriculum vitae, quali strategie adottare per scriverlo al meglio

Di modi per scrivere un curriculum ce ne sono tanti, ma a prescindere dal modello che si decide di adottare è necessario avere ben chiaro in mente l’obiettivo che ci si propone di perseguire. Se scopri qui il modello professionale per il curriculum , saprai come iniziare la redazione del tuo: tieni presente che, in ogni caso, dovrai cominciare dai dati personali. È come se ti stessi presentando a un’altra persona (in questo caso, il datore di lavoro o il recruiter), e di conseguenza è inevitabile che le informazioni iniziali siano il nome e il cognome, il luogo di residenza e la data di nascita. Non dimenticare di inserire un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono, meglio se si tratta di un cellulare; è utile anche specificare un link al profilo di LinkedIn , mentre menzionare gli altri account sui social network può avere un senso solo se ci si sta candidando per una mansione che ha a che fare con il settore digitale. Un eventuale sito o blog personale, invece, va sempre menzionato.

Che cosa va messo e che cosa non va messo nel curriculum

Per quel che riguarda l’inserimento della foto, il dibattito è aperto: in linea di massima non è obbligatoria, ma nel caso in cui si decida di allegarla si deve trattare di una foto professionale. Come dire: sono vietate le foto in costume da bagno. A proposito: anche l’indirizzo di posta elettronica deve essere professionale. La soluzione ideale è una mail che contenga nome e cognome (eventualmente anche in ordine inverso), perché è semplice e al tempo stesso funzionale. Per quanto concerne le altre informazioni, invece, è sempre difficile stabilire di cosa parlare e cosa non menzionare: è chiaro che il cv deve per quanto possibile mettere in evidenza il percorso formativo e professionale che è stato seguito fino a quel momento, ma al contempo deve essere strutturato in modo da essere non prolisso, il più possibile chiaro e non troppo sintetico.

Come si scrive il curriculum

Una buona idea può essere quella di redigere una breve panoramica di tutto ciò che è stato fatto fino a quel momento e poi redigere il curriculum in maniera da sintetizzare le varie esperienze affrontate sulla base di più punti chiave, affinché possa essere messo in evidenza unicamente quello che è più pertinente o più rilevante per la mansione desiderata. Non possono essere sottovalutate, poi, le esperienze di studio: il titolo di studio e la scuola frequentata sono informazioni basilari, così come il voto di laurea o di diploma, e meritano di essere citate anche le esperienze formative che eventualmente sono state affrontate all’estero. Passando poi alla lista delle esperienze di lavoro, per ognuna di esse – o comunque per quelle che si decide di citare – è necessario menzionare il ruolo ricoperto e il job title, ma anche il nome dell’azienda e il periodo della collaborazione, indicando la data di inizio e la data di conclusione. Occorre sottolineare non solo le mansioni svolte, ma anche gli obiettivi che sono stati raggiunti, le responsabilità avute e soprattutto le competenze che sono state sviluppate nel tempo.

Le competenze

Proprio la questione delle competenze è molto importante: in un curriculum si deve spiegare con chiarezza quali abilità si hanno, in quanto esse corrispondono a ciò che si ha da offrire al datore di lavoro a cui ci si sta proponendo. Al tempo stesso, sarà utile precisare gli obiettivi professionali attesi, e quindi parlare di ciò che ci si aspetta dal lavoro. L’importante è essere diretti e sintetici, così da attirare subito la curiosità di chi leggerà il curriculum, senza perdersi in giri di parole o dettagli che non hanno una vera utilità. Il cv deve essere aggiornato in maniera costante, in modo che le nuove esperienze e le nuove competenze sviluppate possano essere inserite. Da non dimenticare i corsi di formazione , perfino se sono durati uno o due giorni: dimostrano comunque che si è interessati ad aggiornarsi.

Le esperienze non professionali

Infine, una sezione molto importante dei curriculum è quella dedicata alle esperienze non professionali, che comprende tra l’altro gli interessi e gli hobby del candidato. In molti casi sono proprio questi aspetti a fare la differenza tra candidati che, magari, hanno le stesse competenze e lo stesso tipo di esperienza. Sempre senza eccedere, nel curriculum si possono citare le attività di volontariato che sono state svolte in passato, così come eventuali esperienze che possano avere una certa pertinenza con la mansione a cui si aspira. E perché non fare riferimento ad attività terminate con successo o incontri positivi? Per quel che riguarda i passatempi e le passioni, invece, si deve sempre valutare se questi possano essere attinenti al lavoro desiderato o comunque suscitare la curiosità di chi andrà a leggere il cv.