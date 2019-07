Darsenale Summer: Sunset Dock, una birra sul ciglio dell’estate

La luce del tramonto, un gruppetto di amici, la schiuma compatta della birra Bizantina, c’è chi si gusta un hamburger e chi ha preferito un piatto di fish & chips. La darsena dà il meglio di sé a quell’ora, l’acqua è proprio lì sotto, lo sguardo va all’infinito e il pensiero va all’estate: “Sì, è proprio la stagione più bella”.

È questa l’atmosfera che si assapora nel nuovo spazio di Darsenale appena inaugurato: “Sunset Dock”, la pedana estiva affacciata sull’acqua, in cui bere una buona birra, fermarsi a fare quattro chiacchiere e scegliere il meglio del menù take away.

Darsenale, il primo brewpub e ristorante sulla Darsena di Ravenna, ad ogni stagione sa trasformarsi in qualcosa di differente. Alla grande sala al chiuso (ma ben climatizzata!) si è ben presto affiancato il Beer Garden, un giardino fresco e arieggiato in cui godersi l’atmosfera, la qualità e la vera anima di Darsenale, fatta di birra artigianale, ristorazione sfiziosa, ottima musica e una clientela entusiasta e affezionata.

Ora l’estate ha portato un’altra novità: “Sunset Dock”un angolo informale ma piacevolissimo dove fermarsi di ritorno dalla giornata in spiaggia per una birra e un piatto veloce, una nuova formula in cui sentirsi assolutamente liberi e a proprio agio: non c’è servizio al tavolo, si ordina all’interno, ci si siede “in banchina” a guardare il tramonto, si va a ritirare il proprio ordine appena pronto e, infine, si gusta tutta la qualità della cucina take away di Darsenale, il cui menù prevede hamburger, fish and chips, il “classico” sigarone e vari appetizer come cappelletti fritti e patatine.

Il caldo da solleone nel frattempo è scemato, la sera avanza, la luce diminuisce e “Sunset Dock”si trasforma in un gustoso approdo per chi in casa proprio non ci vuole stare e ama tirare tardi …e poi, una fresca birra artigianale fa sempre gola.

Darsenale. Brewpub e ristorante sulla Darsena di Ravenna

Viale Giovanna Bosi Maramotti – Ravenna – Tel. 392 377 7568

Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì,dalle 18,30 alle 01,30

Da seguire su Facebook & Instagram – www.darsenale.it