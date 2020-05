Diavoli, la serie originale Sky

Siete in cerca di un nuova serie TV che vi appassioni veramente? Allora non potete perdervi Diavoli, con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Questa produzione originale Sky ha già riscosso un enorme successo ed eravamo certi che sarebbe stato l’evento dell’anno. Uscita ad aprile, è in onda su Sky Atlantic tutti i venerdì in prima serata e ha già fatto record di ascolti. Non preoccupatevi però se vi siete persi i primi episodi, perché potete vederli quando volete on demand o in streaming su Now TV.

Diavoli di Sky è senza dubbio una delle serie evento del 2020: un financial thriller che ci tiene incollati allo schermo dal primo all’ultimo minuto e che di certo non rischia di annoiare. I colpi di scena si susseguono mantenendo sempre altissima l’attenzione, ma non mancano momenti in cui lo spessore psicologico ci spinge ad una riflessione sulle dinamiche del mondo attuale. Questa è una serie TV che deve essere vista e che mette in luce tutti i lati oscuri della finanza: l’arma più potente del nuovo millennio.

Diavoli: la trama della serie tv evento di Sky

Diavoli è una serie TV financial thriller ambientata a Londra nel 2011, che vede come protagonista Alessandro Borghi nelle vesti di Massimo Ruggero. Brillante uomo d’affari che si è saputo costruire da solo, ha lasciato l’Italia per trasferirsi nella City e lavorare in una delle banche d’investimento più importanti al mondo. Divenuto in pochi anni Head of Trading, è in attesa di fare il salto di qualità e di essere promosso a vice SEO ma deve fare i conti con i lati oscuri di un mestiere che lo pone di fronte a delle scelte difficili. Massimo scopre che il suo mentore Dominic Morgan (Patrick Dempsey) nasconde oscuri segreti e si trova coinvolto in una guerra finanziaria senza precedenti. La scelta che dovrà compiere sarà la più importante della sua vita: combattere contro i diavoli della finanza o stare dalla loro parte, accettando compromessi che vanno contro i suoi valori?

Questo financial thriller ci porta dentro il mondo della finanza, ci fa attraversare i suoi lati più oscuri e ci spinge a riflettere sulle dinamiche del mondo moderno. Una serie TV che mantiene sempre alto il livello di suspense e che ci conduce alla scoperta dei giochi di potere ma anche alle debolezze dell’animo umano.

Quando e dove vedere Diavoli su Sky

Il primo episodio di Diavoli è stato trasmesso su Sky Atlantic il 17 aprile 2020, ma se vi siete persi questa straordinaria serie TV potete trovare tutti gli episodi già andati in onda on demand oppure in streaming su Now TV. Parliamo di una produzione originale Sky, che quindi non si può vedere su altre piattaforme quindi dovete essere abbonati per potervela gustare.

Noi vi consigliamo di guardarla, perché diavoli ha conquistato tutti ed è una delle serie evento del 2020. Anche se non siete appassionati di finanza, vi assicuriamo che vi piacerà comunque perché dopo il primo episodio vi sarà impossibile resistere alla tentazione di scoprire come andrà a finire.