Disturbi allo stomaco: la grande importanza della psiche

I fastidi allo stomaco sono tra i più frequenti in assoluto: tutti sollecitiamo quotidianamente quest’organo dalla funzione così importante e dei disturbi saltuari sono tutt’altro che inconsueti.

Fastidi allo stomaco: disturbi più o meno importanti

Può capitare che si sia mangiato qualcosa che non era in condizioni ottimali, si potrebbe essere assunto qualche ingrediente nei confronti di cui si ha un’intolleranza, si potrebbero essere manifestate delle difficoltà digestive… i casi, come è evidente, sono davvero molteplici.

Di norma questi fastidi vengono superati senza difficoltà, o magari assumendo delle pastiglie effervescenti o prodotti analoghi, se invece vengono a presentarsi con una certa ricorrenza, invece, è utile andare a fondo della questione richiedendo un consulto medico.

Le patologie che possono riguardare lo stomaco e l’intestino sono molteplici, come qualsiasi medico potrebbe confermare, e nel caso in cui il professionista lo suggerisse è utile attuare degli esami medici specifici presso strutture mediche specializzate come Ionoforetica, come un’ecografia addome completo.

Disturbi dello stomaco e sfera psichica

Il parere del proprio medico è, ovviamente, il solo a cui ci si deve attenere, tuttavia è molto interessante sottolineare che i disturbi riguardanti lo stomaco possono essere correlati anche alla sfera psichica.

Quest’aspetto ha davvero una grande importanza e troppe volte, quando si fanno i conti con simili disturbi, si tende a escludere la rilevanza della propria sfera psicologica che, come detto, può essere cruciale.

Nei cosiddetti processi di somatizzazione, ovvero quelli in cui i malesseri emotivi, soprattutto quelli repressi, si manifestano sul fisico, lo stomaco e l’intestino sono tra gli organi in assoluto più interessati.

Sul piano pratico i conflitti emotivi possono quindi tradursi in episodi di stitichezza e diarrea, sensazioni di bruciore e gonfiore addominale, digestioni lente, gastriti e molto altro ancora, disturbi dovuti a fenomeni quali l’eccessiva secrezione di mucosa gastrica, ridotta motilità dell’apparato digerente, alterazioni della flora batterica intestinale e via discorrendo.

Le possibili cause emotive di questi fastidi fisici

Ovviamente le problematiche emotive possono essere molteplici, si spazia infatti dall’ansia allo stress, e ognuna di esse può contraddistinguersi per le più diverse sfaccettature, di conseguenza è evidente che le situazioni che possono configurarsi sono estremamente vaste e variegate, più o meno complesse.

Alla luce di questo, dunque, se si nota che i disturbi allo stomaco vengono a presentarsi con una certa frequenza può essere utile chiedersi se si stia seguendo uno stile di vita adeguato: dei ritmi di lavoro troppo elevati potrebbero sicuramente essere una causa, così come il farsi costantemente carico di grandi preoccupazioni e responsabilità.

Le problematiche allo stomaco, purtroppo, rientrano tra i molteplici disturbi che possono interessare le persone vittime di mobbing, becera pratica che consiste in una violenza psicologica verso il lavoratore al fine di farlo allontanare volontariamente dal suo posto di lavoro, altrettanto frequente è che esse si manifestino a causa di una relazione sentimentale conflittuale e priva di serenità.

Esporre al medico le proprie sensazioni

Anche in casi simili, ovviamente, l’unico e solo parere a cui si deve far riferimento è quello del medico, tuttavia se si sospetta che i disturbi allo stomaco possano essere dovuti alla propria condizione psichica può essere sicuramente utile farlo presente al proprio medico: nel caso in cui il professionista non individui delle problematiche fisiche che potrebbero essere alla base del disturbo, potrebbe sicuramente essere utile intervenire a livello psicologico.

Anche in questo caso, ovviamente, possono configurarsi diversi casi: il medico potrebbe semplicemente suggerire di ridurre lo stress, potrebbe magari ritenere che sia opportuno che il suo paziente si assenti dal lavoro per un po’ e potrebbe quindi certificare un periodo di malattia, oppure potrebbe suggerirgli un consulto più specifico, come ad esempio quello di uno psicologo.