Disturbi dell’orecchio: cresce la richiesta per i prodotti Cerulisina

Le patologie dell’orecchio sono piuttosto frequenti nella popolazione, ma possono variare soprattutto a seconda della fascia d’età e della storia personale e genetica di ogni individuo. Quando si iniziano ad avvertire problemi o cambiamenti nell’udito, è utile valutare la situazione e intervenire in maniera tempestiva.

Per trattare i disturbi più comuni dell’apparato uditivo ci si può affidare a diversi farmaci da banco. Negli ultimi tempi stanno riscontrando particolare successo, tra gli altri, i prodotti per l’orecchio Cerulisina, soluzioni efficaci, pensate per contrastare al meglio diverse problematiche legate al condotto uditivo.

Salute dell’orecchio: dalla detersione ai rimedi contro i tappi di cerume

Alla base della salute dell’orecchio c’è, innanzitutto, una corretta detersione. Una pulizia effettuata nel modo giusto è indispensabile per evitare involontarie lesioni del tratto, così come la formazione di tappi di cerume, così come l’insorgenza di diverse patologie.

Un aiuto concreto, in questo caso, può arrivare dall’utilizzo di Cerulisina Fast. Si tratta di uno spray, contenente una soluzione a base di acqua di mare isotonica, largamente impiegata per favorire il benessere dell’orecchio. Nello specifico, questo prodotto è rivolto agli adulti, mentre per i bambini è stato ideato il dispositivo medico Cerulisina Fast Baby, spray auricolare sviluppato appositamente per le diverse e delicate esigenze dei più piccoli.

Come si è visto, uno dei problemi più comuni a cui si va incontro nel caso di una detersione superficiale dell’orecchio è la formazione di tappi di cerume. In ogni caso, è bene ricordare che questa condizione di disagio può essere legata anche ad altre cause, che vanno dall’età del soggetto alla presenza di determinati disturbi.

Nei casi in cui si debba contrastare la presenza di tappi già formati, quindi, è consigliabile intervenire mediante Cerulisina in gocce, la cui azione efficace è garantita dalla presenza, all’interno della soluzione, di olio di mandorle e dimetilbenzene.

Grazie alle sue specifiche proprietà, l’olio di mandorle esercita un’azione emolliente, mentre il dimetilbenzene è in grado di sciogliere il cerume, facilitandone così la rimozione dopo alcuni giorni di trattamento.

Il prodotto Cerulisina è venduto in un flacone da 20 ml ed è classificato come medicinale, per cui si consiglia di seguire le indicazioni del proprio medico curante.

Come trattare il dolore auricolare e ridurre le irritazioni

Oltre alla formazione di tappi di cerume, l’orecchio può essere soggetto ovviamente anche a irritazioni, infiammazioni e infezioni che portano vero e proprio dolore. In caso di mal d’orecchio, quindi, si può decidere di optare per Cerulisina Dolore.

L’azione lenitiva di questo prodotto è resa possibile dalla presenza di fenazone e procaina. Il primo agisce sullo stato di infiammazione, mentre la seconda è un anestetico locale e serve ad attenuare il dolore percepito.

Molto fastidioso risulta essere anche il prurito presente nel tratto auricolare, generalmente provocato dalla presenza di piccole ferite o irritazioni. È consigliato, a questo proposito, sfruttare l’azione di Cerulisina Repair, che idrata correttamente l’orecchio grazie all’acido ialuronico presente al suoi interno.



Dove acquistare i prodotti Cerulisina?

Oggigiorno l’acquisto di farmaci di banco avviene sempre più spesso sui canali digitali. Un fenomeno alimentato in larga parte dalle e-pharmacy collegate a farmacie fisiche tradizionali, che qualche anno fa si sono viste riconoscere dalla legge italiana la possibilità di vendere determinate categorie di prodotti anche in rete.

Tra le principali farmacie del settore, attualmente, è possibile individuare per esempio Farmacia Loreto Gallo, che si è resa protagonista di una crescita costante, negli ultimi anni, che ha portato a un aumento del fatturato e del numero di utenti del proprio e-store.

L’acquisto da una farmacia online risulta vantaggioso non solo per la comodità di ricevere a casa il prodotto desiderato, in tempi brevi, senza la necessità di recarsi in un punto vendita fisico, ma anche dal punto di vista economico. Spesso, infatti, i prodotti farmaceutici – come appunto Cerulisina – vengono proposti a prezzi concorrenziali, più convenienti rispetto a quelli delle farmacie tradizionali.