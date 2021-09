Dona anche tu e sostieni la campagna di raccolta fondi “I Bambini in Festa Green”.

Procede a ritmo sostenuto la campagna di crowdfunding (raccolta fondi on-line) organizzata dall’Associazione Amici della RT11. Obiettivo della campagna è la raccolta di almeno 2.500,00 euro che verranno interamente devoluti in beneficienza in favore di diverse Associazioni ed Onlus del territorio che svolgono fondamentali attività a supporto dei bambini meno fortunati ed affetti da gravi patologie mediche:

A.G.E.B.O. – Assistenza Genitori e Bimbi Ospedalizzati di Ravenna;

AUXILIA Onlus – Associazione di Volontariato di Cervia;

Associazione Il Sorriso di Giada di Ravenna;

A.G.E.O.P. Ricerca – Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica di Bologna;

Bimbo Tu Onlus di Bologna;

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia Don Benzi di Ravenna;

OR.S.A. – Organizzazione Sindrome di Angelman Onlus.

Per sostenere la campagna, fino al 13 Settembre è possibile effettuare una donazione sul portale Idea Ginger cliccando sul seguente link: I Bambini in Festa Green, 2021 (ideaginger.it) . Ogni donatore riceverà una simpatica ricompensa: da un semplice ringraziamento sui canali social dell’Associazione Amici della RT11 fino alla possibilità di ricevere piccoli premi e attestati di riconoscimento.

La campagna di raccolta fondi on-line è una delle tante attività volte a supportare la manifestazione “I Bambini in Festa Green”, la tradizionale Festa dei Bambini che da oltre 15 anni è organizzata dall’Associazione Amici della RT11, l’associazione composta dai soci di due club storici della città di Ravenna, la Round Table 11 e il Club 41.

Dopo un anno di stop forzato a causa delle problematiche organizzative legate alla pandemia Covid, “I Bambini in Festa” si ripropone quest’anno con un format completamente rinnovato, ricco di novità e tutto da scoprire nella nuovissima versione de “I BAMBINI IN FESTA GREEN”, un evento tutto all’insegna della solidarietà e del rispetto per la natura e per l’ambiente.

L’appuntamento quindi per tutti i bambini e le loro famiglie è per domenica 12 Settembre 2021 al Parco Pubblico Primo Maggio di Fosso Ghiaia, all’interno della maestosa Pineta di Classe, a pochi chilometri dalla città di Ravenna e a due passi dal mare.

Se vuoi donare anche tu, questo è il link a cui collegarsi: I Bambini in Festa Green, 2021 (ideaginger.it) .

Puoi scaricare il volantino della campagna e diffonderlo, l’aiuto di tutti è importante!

Volantino “I Bambini in Festa Green”