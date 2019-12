Dove acquistare casa a Milano: zone e quartieri migliori

Milano è una delle città più floride d’Italia dal punto di vista del mercato immobiliare e acquistare casa da queste parti è senz’altro un’ottima idea, specialmente se si intende fare un investimento. Chi dispone di una certa liquidità e cerca degli immobili che possano diventare una fonte di reddito importante, però, deve prestare attenzione ad alcuni dettagli. Non è sufficiente infatti acquistare casa a Milano per essere certi di poterne trarre dei profitti interessanti. Bisogna valutare molti altri fattori quali il quartiere, la tipologia d’immobile e la sua classe energetica. Tutti elementi che incidono in modo considerevole e che possono fare una grandissima differenza.

Oggi ci concentriamo in modo particolare sulle zone della città più richieste per quanto riguarda il mercato immobiliare: i quartieri in cui è possibile trovare appartamenti in vendita a Milano che rappresentano anche un ottimo investimento.

Il centro storico di Milano

Il centro storico è naturalmente la zona di Milano più costosa per quanto riguarda il mercato immobiliare, al punto che i prezzi medi non hanno subito grandi ribassi e sono rimasti pressochè invariati anche dopo la crisi che ha colpito l’Italia. Vale la pena investire in un immobile nel centro storico se si dispone di un grande capitale e si vuole fare un investimento sicuro. In questa zona infatti si riesce ad affittare con estrema semplicità qualsiasi tipo di appartamento, perché i vantaggi di vivere nel centro storico sono davvero moltissimi.

Porta Nuova

Porta Nuova è sicuramente la zona più moderna di Milano: un quartiere nato in tempi recenti e che si ispira alle metropoli più avanzate. Qui trovano sede alcune aziende che sono dei veri e propri colossi mondiali come Google, Samsung ed Amazon, con i loro grattacieli che raggiungono altezze da brivido. A Porta Nuova però ci sono anche numerose ville di ultima generazione, che attirano moltissimi potenziali compratori e che quindi possono rappresentare un interessantissimo investimento. Certo, non parliamo di un quartiere economico ma se si dispone di un certo capitale il margine di rischio è anche in questo caso molto basso.

San Siro

San Siro è un quartiere che merita di essere preso in considerazione perché nasconde molte sorprese inaspettate. Viene automatico collegarlo allo stadio e alla periferia milanese, ma in verità anche a San Siro si possono trovare delle ville di lusso a prezzi decisamente interessanti. San Siro non si trova in una posizione centralissima, ma proprio per questo motivo in molti apprezzano questa zona perché permette di vivere Milano in modo meno frenetico.

Navigli

La zona dei Navigli e della Bocconi è oggi molto frequentata e richiesta anche a livello immobiliare: non è certo una caso se gli immobili da queste parti siano ancora piuttosto costosi. Eppure l’aspetto più interessante di questo quartiere è che si trovano spesso delle grandi occasioni, sia per quanto riguarda gli appartamenti in affitto che le case in vendita. Ci troviamo molto vicini al centro di Milano, in una posizione senz’altro comoda e vale dunque la pena prendere in considerazione anche questa zona, ancora molto gettonata.