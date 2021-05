EOS, un valore tra alti e bassi

Quando si parla di criptovalute, quello che è sicuro è la disponibilità praticamente per tutti i tipi di investitori e risparmiatori. Di qualunque sia l’entità e lo “spessore” del portafoglio di ognuno quindi, sia esso virtuale oppure fisico, possiamo dire con tranquillità che investire nella moneta virtuale oggi è più facile che mai.

Tra le valute più recenti verso le quali si può fare un “pensierino” vi è anche EOS, una blockchain risalente al 2017 che, nonostante qualche alto e basso nel corso di questi ultimi anni, rimane comunque presente tra le criptovalute da tenere in considerazione.

Ma che cosa è successo esattamente? Ma, sopratutto, come si può calcolare il valore EOS ? Cerchiamo dunque di rispondere a queste, ed a molte altre domande, nelle righe che seguiranno perciò buona lettura!

Se impostiamo i nostri orologi mnemonici indietro nel tempo, molto più indietro rispetto ai tempi della pandemia, il periodo compreso tra il 2017 ed il 2018 ha visto una vera e propria “esplosione” del fenomeno EOS all’interno della vasta cornice dei mercati finanziari.

La fine del 2017 e la prima metà del 2018 hanno dunque visto un innalzarsi del picco di interesse nei confronti di EOS ai quali ha fatto però seguito un crollo piuttosto repentino. Oltre ai risparmiatori arrabbiati e delusi si sono poi attuate anche delle procedure a livello mondiale per capire bene che cosa fosse successo esattamente il quale si è concluso con una multa bella salata.

Pensate che l’astronomica cifra di 24 milioni di dollari americani è stata pagata nel 2019, quindi a ridosso della pandemia, perché la società madre di EOB Block.one non aveva elaborato un ICO del tutto a norma visto che non era stato registrato. La sanzione è partita poi dalla SEC (Securities and Exchange Commission) statunitense ed è perfettamente annoverabile tra i motivi che hanno portato ad una costante perdita di valore di EOS.

Nella primavera del 2020, più precisamente nel mese di marzo, la chiusura dell’economia mondiale a causa della presente emergenza sanitaria da Covid – 19 ha fatto sì che venisse registrato un ulteriore crollo.

Ad ogni modo pare che, nel corso di questo 2021 di riprese economiche e non, si sia verificato lo stesso fenomeno anche in casa EOS. A metà febbraio del 2021, infatti, la quotazione di EOS è aumentata del 110% nell’arco di neanche un mese portando il suo picco a circa 5 dollari e mezzo. Che dire, una sorpresa davvero inaspettata per chiunque “credesse” ancora in questa particolare criptovaluta!

EOS al giorno d’oggi

Al momento attuale il valore di EOS è di circa 7.4294 Euro anche se è ancora lontano dal suo record di 21,18 dollari nell’aprile del 2018. Per fortuna dei risparmiatori e degli investitori, però, è altrettanto vero che per fortuna è risalito di molto rispetto ai soli 50 centesimi dell’ottobre del 2017.

Estremamente volatile ed al limite dell’imprevedibilità dei flussi finanziari, del resto non è ancora stata inventata una sfera di cristallo apposita, l’epopea di EOS è tutt’ora visibile su portali certificati e aggiornati come Kriptomat assieme a molti altri Bitcoin.