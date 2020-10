Essenziale Bistrot. Il nuovo ristorante di Lorenzo e Giulia apre a Ravenna l’8 ottobre… dove l’essenziale è stare bene a tavola

Dalla strada non si vede, ma dietro lo storico Cinema Teatro Astoria di Ravenna, sta per nascere un locale speciale. Anzi, Essenziale. Giovedì 8 ottobre, infatti, si alzerà il sipario su un nuovo ristorante dal nome e dal design elegante quanto promettente: ESSENZIALE BISTROT, appunto.

In un momento difficile per la ristorazione, due giovani di talento e pieni di coraggio hanno deciso di vivere fino in fondo la loro passione per la cucina e di farne un tempio, in un sapiente mix di audacia e misura. Loro sono Lorenzo Di Leo e Giulia Calderoni. “Essenziale Bistrot nasce dal desiderio di unire le nostre conoscenze ed esperienze e di condividerle con il pubblico, attraverso il piacere del cibo e della convivialità della tavola. Una cucina, la nostra, mediterranea, etica, che affonda le sue radici nella tradizione che rispettiamo, pur rinnovandola e interpretandola in maniera nuova, giovane e colorata” dicono Lorenzo e Giulia.

E allora presentiamo subito i due protagonisti. Lorenzo Di Leo ha trentatré anni, di cui (almeno) un terzo passati a cucinare. Di padre pugliese e madre romana, dice: “La mia casa è sempre stata ai Castelli Romani. Il mio amore per la cucina nasce fin da bambino, per necessità, e presto mi sono appassionato. Mi sono fatto strada nel mondo della cucina professionale facendo esperienza in vari ristoranti, in Italia e all’estero. Alle Ferriere, in provincia di Latina, ho avuto la fortuna di lavorare con lo chef Maximiliano Cotilli, al ristorante Satricvm. A Londra mi sono guadagnato il pane lavorando accanto a Danny Martin presso Satyrio Italian restaurant e wine boutique nel quartiere di Aldgate. Tornato in Italia ho lavorato come sous-chef a Rossoantico presso Latina, a fianco dello chef Luca Di Giovanni.”

Giulia Calderoni ha ventiquattro anni ed è Romagnola. Diplomata al Liceo Classico, confessa: “ho faticato a far capire alla mia famiglia che il coinvolgimento poetico e il fascino simmetrico della grammatica greca e latina non erano, per me, paragonabili al piacere che mi dava (e mi dà) maneggiare pentole e coltelli. Fortunatamente, sono determinata o testarda, dipende dai punti di vista. Mentre visitavo in solitaria il Portogallo ho incontrato Lorenzo che, come me, era pieno di passione. Insieme, in riva al Douro, abbiamo cominciato ad abbozzare quello che ora è Essenziale Bistrot.”

Mantenendo i piedi ben saldi nella tradizione, Lorenzo e Giulia puntano sulla modernità, nutrendosi anche del valore estetico della composizione creativa e del colore, perchè anche a tavola – o forse soprattutto a tavola – l’occhio vuole la sua parte. E poi non c’è grazia più dolce di chi si concede all’inaspettato.

“Il nostro menù vi porterà a spasso per l’Italia e per la nostra storia. Sarà stagionale e cambierà in maniera bimestrale. Settimanalmente ci saranno anche degli “special” che lo renderanno più ricco ed accattivante. – dicono Giulia e Lorenzo – Giocheremo con carne, pesce, verdure, paste e risotti al fine di regalare un’esperienza di cucina completa. Offriremo, inoltre, la possibilità di progettare insieme un menù personalizzato per le occasioni importanti.”

Alla cucina, Essenziale Bistrot accompagna una cantina denudata di fronzoli, volta a racchiudere i principali sapori delle realtà vinicole italiane, conservando un occhio di riguardo per le uve e i vini del territorio. Non manca una bella selezione di birre artigianali di brew companies romagnole e non solo.

Il tutto in un ambiente dal design moderno, concepito come fusione di elementi semplici e ravvivato da punti di colore e dalla complicità vegetale del Garden Terrace.

Intanto, in occasione dell’apertura, Lorenzo e Giulia lanciano la simpatica e originale iniziativa promozionale di Essenziale Bistrot: dall’8 al 17 ottobre per ogni piatto ordinato i clienti saranno omaggiati con il calice di vino abbinato al piatto offerto dal ristorante e dai biscotti dello chef. Ora ogni cosa è illuminata. E l’essenziale è mangiare.

ESSENZIALE BISTROT

Ravenna – Via Trieste 235 – Dietro il Cinema Astoria

Tel. 349.5588200 / essenzialebistrot.it

Aperto tutti i giorni, solo la sera: 18.00 – 20.30 aperitivi / 19.30 – 23.00 cena