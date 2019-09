FEA, Forma & Armonia vi aspettiamo, in Via Secondo Bini 11 a Ravenna, per due entusiasmanti appuntamenti!

Venerdì 13 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00 “Danza in Festa” con tante prove gratuite:

– Danza Contemporanea

– Modern

– Pilates Danza

– Tip Tap

Chiama per prenotare le tue lezioni, seguirà un BIOrinfresco per tutti!

(Evento gratuito, è gradita la prenotazione)

Il Secondo appuntamento con il benessere: “Laboratorio Esperienziale”

Fea Forma & Armonia vi invita al “Laboratorio Esperienziale” sabato 14, 21 e 28 settembre dalle ore 15 alle ore 18.

Tutto ciò che vorreste sapere, provare o sentire attraverso la pratica di meravigliose attività:

– Pilates Reformer

– Pilates Cadillac

– Pilates in sospensione

– Gyrokinesis

– Pancafit

– Core integration

– Valutazione Antropometrica

(Richiesta la prenotazione)

FEA Forma & Armonia

via Secondo Bini, 11 Ravenna (mappa)

Per info e prenotazioni

Telefono: 0544.464295

Email: info@formaearmonia.org

Sito: www.formaearmonia.org