Fira di Sett Dulur a Russi dall’11 al 16 settembre

La Fira rappresenta, per Russi, il momento dell’anno più atteso: Russi accoglie in questa settimana migliaia di visitatori, si riempie di colore, di musica, di vitalità. L’intero centro storico si anima e diventa teatro di un ricco mercato ambulante e di un divertente luna park, meta di bambini festanti.

L’arena del giardino medievale accoglie spettacoli di musica, nelle viuzze e nei cortili si avvicendano cantastorie pronti ad incantare gli avventori.

Piazza Farini diviene luogo di eventi e di intrattenimento oltreché degli spettacolari fuochi d’artificio che affascinano adulti e bambini nelle serate della domenica e del lunedì.

Per le strade si avverte un profumo invitante e delizioso: cappelletti, bël e cöt (cotechino di qualità superiore), canéna nôva (vino prenovello della tradizione), lanzese (vino bianco recentemente tornato alla produzione), salsiccina, zuppa inglese.

Impossibile dimenticare il ruolo delle associazioni, siano esse culturali, di volontariato sociale e sportivo, associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e della ristorazione: ognuna di esse collabora alla realizzazione degli eventi, lavora appassionatamente per la riuscita della Fira, di anno in anno aggiungendo progetti, iniziative e leccornie sempre più prelibate.

Eppure ciò che i Russiani ed i visitatori amano di più della Fira di Sett Dulur, forse è ciò che non si vede. Perché la Fira è quel momento dell’anno in cui a Russi il tempo si ferma, sospeso tra amici lontani e persi tra gli impegni che si ritrovano, famiglie che si riuniscono, giornate trascorse a spasso per la Città con i bambini.

Un luogo incantato, immobile nel tempo eppure mutevole, una settimana di festa e insieme di ricordo delle nostre tradizioni: questa è la Fira di Sett Dulur, perdura nel corso degli anni grazie alla passione di ciò che ci rammentano le nostre radici.

Anche questo 2019 ci porterà una Fira da ricordare, una bella occasione per ritrovarsi e riscoprire la Città con gli occhi di quel magico stupore che solo la Fira sa trasmettere!

https://www.firadisettdulur.net/