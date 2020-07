Forex Market: si può investire oggi?

Il Forex market, il principale mercato finanziario al mondo per transazioni giornaliere e volumi di scambio, risentirà della crisi? E in che modo?

Queste le preoccupazioni che coinvolgono i principali investitori dopo le festività pasquali. Si tratta di un mercato che riesce a mobilitare ogni giorno oltre 5mila miliardi di dollari e che coinvolge tutti i principali nodi nevralgici del sistema finanziario globale: New York, Londra, Tokyo e Sydney.

Le opinioni del blogger Mario Gentili sul forex , tuttavia, si muovono in direzione opposta. A chi dare ascolto?

Le opinioni di Mario Gentili: forex mercato troppo dinamico e preparato per crollare

Diversa, come si è detto, è l’opinione di Mario Gentili sul forex market: un mercato considerato decisamente troppo dinamico e ben preparato per crollare adesso.

«Inutile giocare a inseguire le catastrofi– afferma Mario Gentili– il mercato Forex è troppo organizzato per farsi prendere alla sprovvista in queste circostanze. Specialmente se i principali player sul mercato continuano a monitorare attentamente la situazione»

Che il dollaro salga (con conseguente ribasso della coppia EUR/USD), continua, è una chiara reazione alla situazione delicata in cui versano attualmente gli Stati Uniti: che la finanza americana si regga sul triangolare rapporto oro-dollaro-sviluppo è ormai chiaro da anni.

La caratteristica della valuta americana, infatti, è tale che essa reagisce negativamente alle fasi di sviluppo e tenda, invece, a deflazionare il proprio valore nei periodi di recessione, non diversamente da come reagisce l’oro.

Il legame tra l’oro e il dollaro è profondo e si radica nel fatto che, secondo recenti stime, il dollaro è stata una delle due valute coinvolte in circa l’87% delle transazioni di cambio globale: il suo valore, dunque, è termine di paragone di numerose economie mondiali.

La preoccupazione circa il mercato: le principali cause

Le principali cause legate alle preoccupazioni degli investitori sono da ricercare nelle manovre messe in atto dai vari governi per salvaguardare le proprie economie interne.

In primis vi sono i provvedimenti del Parlamento Europeo di rilasciare EuroBond e il Fondo Salva-Stati (meglio conosciuto come MES), capaci di inondare il mercato europeo con oltre 1500 miliardi di euro.

«Si tratta– continua Marco Gentili- di un provvedimento volto per lo più a impedire la completa disfatta delle industrie produttive e delle imprese locali»

Non, dunque, una manovra che porterebbe alla svalutazione della moneta o potrebbe alterare il corso dei mercati finanziari. Fondi, questi, garantiti dallo Stato e, conseguentemente, legati al mercato dei Bond piuttosto che al forex.

Preoccupazioni almeno per ora inutili, dunque, ma che vanno colte tempestivamente.

Forex al tempo del Covid-19: investire?

In momenti delicati come quelli attuali, il mercato Forex tende a mostrare comportamenti apparentemente anomali che, tuttavia, si prestano a particolari studi e interpretazioni dei trend dei titoli.

Essendo la crisi legata al Covid-19 e alle misure di contenimento del contagio, dunque, sono proprio questo tipo di informazioni a comunicare valide chiavi di lettura per l’interpretazione e la previsione dei movimenti dei principali titoli forex.

È tutto così semplice?

Assolutamente no, replica Marco Gentili. Il problema resta fondamentalmente sempre uno: non basta saper interpretare correttamente le notizie e gli avvenimenti ma è necessaria anche una buona preparazione tecnica.

Ecco perché il forex market continua a inquietare gli investitori alle prime armi, sebbene risulti essere uno dei mercati ideali per investimenti acerbi.

Questo aspetto comporta ancor di più la necessità di affidarsi ad una buona piattaforma per negoziare i titoli forex. Una buona piattaforma che riesca a fornire agli utenti materiali formativi di qualità e gratuiti.

Si va dagli e-book ai video-corsi, video tutorial o lezioni personalizzate online: tutte cose sottovalutate ma estremamente utili che permetterebbero anche a persone completamente a digiuno di finanza di apprendere la corretta prassi per approcciarsi a questa tipologia di investimenti.