Forex Trading: cosa c’è da considerare prima di diventare un Trader

Il Forex Trading è probabilmente il mercato che più alletta i novizi del trading online, attirati da presunti guadagni facili e immediati. Girano voci su persone che hanno trovato fortuna grazie ad esso, e altre di chi è andato a rovina a causa di investimenti nel cosiddetto FX trading.

Quello che dovremmo fare è prendere le voci per quello che sono, e cioè: voci di corridoio. Bisogna perciò comprendere quali sono i rischi reali intrinsechi in questo tipo di speculazione finanziaria e soprattutto evitare tutti quei broker online dalla dubbia reputazione. Una ricerca incrociata e approfondita riguardo i migliori broker per trading sul forex presenti su internet quindi non è solo consigliata, ma d’obbligo.

Prima di fare tutto ciò però bisogna essere sicuri di aver ben compreso cos’è effettivamente uno scambio di valute estere.

Forex Trading: cos’è e come funziona

Il Forex non è altro che una forma di fare trading in cui al posto di investire in azioni finanziarie o materie prime, si punta sullo scambio tra due valute. Questo scambio avviene tra l’acquisto e la vendita, automatica e simultanea, di un’altra.

Questo tipo di “scambio” avviene grazie a una coppia valutaria. La prima viene definita valuta base, mentre la seconda è nota col nome di valuta quotata. Ogni valuta viene segnalata da un codice di tre lettere il quale contiene al suo interno le prime due lettere, le quali indicano la regione di provenienza, e una lettera finale che indica la moneta. Ad esempio, USD è composto da:

US: per “United States (of America)”, la regione di appartenenza

D: per Dollar, la valuta

Lo scambio di valute estere avviene principalmente su un tipo di mercato detto mercato OTC (Over the Counter). Esso non ha un vero e proprio riferimento fisico fisso, come nel caso delle borsa valori, e gli scambi valutari avvengono principalmente per via telematica grazie a internet.

Tra gli strumenti maggiormente utilizzati spiccano tra tutti dei prodotti derivati finanziari chiamati CFD, acronimo inglese stante per: “Contract for Difference”. Questo tipo di prodotti sono principalmente utilizzati via mercato OTC e hanno l’incredibile vantaggio di essere estremamente flessibili in termini di investimento: pensate, in questo tipo di investimento si può guadagnare sia che lo scambio, il trade, che avviene tra una coppia valutaria salga sia che questa scenda inesorabilmente.

Forex Trading: cose da considerare prima di rivolgersi a un broker online

Per poter fare trading online dobbiamo avvalerci del servizio di un broker online. I migliori broker online ci permetteranno di eseguire operazione di trading offrendoci la possibilità di utilizzare una piattaforma di trading online.

Tra le migliori piattaforme online per poter fare Forex Trading alcune spiccano decisamente più di altre. Una su tutte oggi nel 2020 è sicuramente eToro, un servizio di brokeraggio online israeliano ora famoso in tutto il mondo. La piattaforma di eToro ha implementato nuove modalità di investimento online utilizzando principalmente i CFD e unendo questi a un’interfaccia user-friendly e dai contorni social. Per sapere infatti quali sono i trend nel momento in campo FX (e non solo) sarà possibile non solo confrontarsi a una larga community internazionale, ma anche utilizzare un’opzione denominata “copy trading”. Il copy trading ci permette di selezionare un trader rinomato e di cui ci fidiamo, e impostare il copy trading su di esso in modo che la piattaforma provvederà a copiarne ogni trade in automatico.

Un altro broker rinomato nel campo del Forex Trading è sicuramente ForexTB. La sua piattaforma si pregia anch’essa di essere decisamente user-friendly, mostrandosi a noi in una forma minimal ma supportata da un’assistenza al cliente costante e attenta. Il focus sui trader clienti infatti è notabile anche dal fatto che ForexTB offre la possibilità di seguire un corso gratuito di trading per i neofiti del settore, il quale verrà guidato passo dopo passo nella sua avventura finanziaria.

Ciononostante, ci preme sottolineare che il Forex Trading può nascondere rischi consistenti e truffe. Abbiamo voluto infatti darvi come esempio i suddetti due broker anche perché questi hanno tutte le certificazioni, autorizzazioni e licenze del caso, come quelle CySEC e CONSOB. Queste ci permettono di assicurarci una certa sicurezza sul versante legale.

Oltre questo però, vogliamo concludere specificando ai nostri lettori che nonostante le tutele legali di cui sopra, lo scambio di valute estere resta un’attività speculativo-finanziaria dagli enormi rischi: il mercato è infatti afflitto da una costante volatilità e la possibilità di poter perdere tutto quello che si è guadagnato in pochissimo tempo è sempre dietro l’angolo.