Gin: caratteristiche, tipologie e abbinamenti

Il gin è un distillato che non ha certamente bisogno di presentazioni: ottenuto dai cereali ed aromatizzato con ingredienti botanici quali, ad esempio, il ginepro, le bacche o gli agrumi, nasce con l'obiettivo di venire miscelato ad altri ingredienti e dare quindi vita a gustosi cocktail. Una caratteristica che rende il gin un superalcolico presente nelle preparazioni più disparate e, di conseguenza, un superalcolico molto amato da migliaia di clienti con preferenze e gusti anche molto lontani l'uno dall'altro. A ciò si aggiunga che oggi il mercato offre tantissime diverse varietà di gin, ciascuna con i propri ingredienti e le proprie lavorazioni specifiche. Il risultato è quindi un vero e proprio caleidoscopio di combinazioni e di sapori, tra cui non è sempre facile orientarsi nella maniera migliore.

Come si produce il Gin

La produzione del gin è rimasta praticamente invariata, nonostante l’invenzione di questo distillato risalga addirittura al 1658 (e, per essere più precisi, ad un farmacista di nome De La Boe). Ovviamente si usano macchinari più evoluti rispetto al passato, ma si parte sempre dalla fermentazione di orzo e frumento, che vengono distillati in modo da ottenere alcol etilico di base. Dopodiché il prodotto viene trattato con una miscela di ingredienti in macerazione, che variano a seconda della volontà del singolo mastro: come già anticipato in precedenza può infatti trattarsi tanto di erbe quanto di spezie o bacche. Detto ciò un ingrediente che non manca quasi mai nei gin di qualità è il ginepro, capace di donare al tempo stesso sia leggerezza che sapore.

Tipologie di Gin

I cosiddetti “botanicals” sono proprio gli ingredienti macerati che vanno ad arricchire il sapore del gin e rappresentano la ragione principale che differenzia un liquore dall’altro. I botanicals sono davvero tantissimi, ma, volendo fare una categorizzazione più ampia, è possibile ridurre i principali a cinque o sei, tra cui ovviamente il già citato ginepro. Un altro ingrediente chiave di tantissime varianti di gin è poi il coriandolo, che conferisce un sapore più aromatico e speziato, talvolta addirittura peloso. Poi l’angelica, di cui si utilizzano soltanto le radici, che ha un sapore di legno e terra e che spesso ha lo scopo di a le varie miscele impiegate nella singola lavorazione. E ancora l’iris germanica e la pallida, utilizzate più per dare odore al gin che per il loro sapore specifico, gli agrumi, le cui scorze caratterizzano il sapore delle miscele più pregiate, e poi la mandorla, la cannella, la liquirizia, ma anche la noce moscata, il cardamomo, la menta e addirittura il rosmarino. Insomma, il vero limite è nella fantasia e nel gusto del singolo mastro, che ha davvero un’infinità di carte nel proprio mazzo per dare al suo gin un sapore incredibilmente ricco di sfumature.

Diversi Gin in commercio

Il gin generalmente in commercio, anche noto col nome di gin classico, di solito è caratterizzato da una concentrazione alcolica del 96%, non viene sottoposto a doppia fermentazione ed al contrario viene imbottigliato molto giovane. Il gin distillato è invece ottenuto dalla distillazione di alcol rettificato 96% a cui vengono aggiunti la bacca di ginepro ed i vari botanicals che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare: detto ciò, perché si parli di gin distillato la concentrazione alcolica finale deve essere pari al 37,5%. Infine abbiamo il cosiddetto London Dry Gin, privo di aromi ed i vari spirits aromatizzati al ginepro, che devono avere un rapporto tra alcol e volume esattamente del 30%.