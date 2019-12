Guida alle migliori zone di Ravenna

Famosa in tutto il mondo per il suo ricchissimo patrimonio artistico, Ravenna è una meta prediletta per quanti siano alla ricerca di una città in cui storia e tradizione culturale, rinnovamento artistico e dinamismo lavorativo, combaciano perfettamente. La destinazione è famosa per i suoi mosaici, per la particolarità della bella riviera romagnola e per la vastità dei nuovi lidi che transitano attorno al territorio comunale.

Collocata a 8 chilometri dal Mare Adriatico, essa permette di godere di una posizione privilegiata da cui partire alla scoperta del Nord e del Centro Italia, fra la costa e l’entroterra. La domanda che spesso viene posta da quanti siano in procinto di trasferimento, di contro, è direttamente proporzionale alla grandezza della zona abitabile; quali sono le soluzioni migliori da tenere in considerazione per mettere radici a Ravenna? Quali sono i quartieri più convenienti, sicuri e connessi al centro della città in cui poter contare su un costo della vita sufficientemente bilanciato?

Per rispondere a queste domande, abbiamo scelto di aprire una breve panoramica informativa in merito alle location che ogni potenziale acquirente di immobili dovrebbe tenere a mente al momento dell’importante passo. Qual è stata la fonte della nostra ricerca? Abbiamo analizzato il territorio cittadino mediante i dati Tecnocasa, azienda leader nel settore della compravendita immobiliare, presente in maniera efficiente e capillare su tutto il territorio nazionale: ecco cosa sapere.

Quali sono le migliori zone di Ravenna?

Vivere a Ravenna significa essere immersi nella storia e nelle sue infinite possibilità esplicative; fra i luoghi da tenere in considerazione per la compravendita di un’unità abitativa, risiede sicuramente il centro storico, in cui sono localizzate le principali attrattive della città. Dalla tomba di Dante Alighieri alle locande tipiche della tradizione culinaria emiliana, senza dimenticare lo stile architettonico classico e sontuoso dei palazzi pubblici e privati che si affacciano sulle sue strade.

In media, per acquistare una casa nel cuore pulsante della bella cittadina, sono necessari circa 2000 euro per metro quadro, cifre in linea con le proposte attuali di Bologna, Reggio Emilia e Parma. Marina di Ravenna, di contro, è – come suggerisce il nome – la zona costiera della provincia; un’area in costante incremento di popolarità, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. L’elevata attività turistica non ha di certo agevolato il mercato, imponendo delle cifre che si aggirano all’incirca sui 2500 euro per metro quadro.

Ravenna: il mercato immobiliare secondo i dati Tecnocasa

Ravenna è a tutti gli effetti una destinazione a misura di individuo: la vastità della zona abitativa non implica il caos tipicamente metropolitano che rischia di compromettere la qualità della vita in città come Milano o Roma. Il servizio pubblico è estremamente efficiente e permette di muoversi in maniera agevole dal centro alla vasta periferia che transita intorno al cuore della provincia.

Abitare in centro storico è sicuramente la scelta vincente per quanti abbiano intenzione di acquistare una struttura ricettiva da monetizzare nel corso della bella stagione. Nonostante questo, le zone marittime presentano un fascino unico e in continua crescita, in grado di garantire un investimento solido e stabile nel corso degli anni.

Tecnocasa: come trovare un immobile a Ravenna?

Per quanti siano alla ricerca di appartamenti in vendita a Ravenna, Tecnocasa è sicuramente una soluzione smart e veloce con cui avere a portata di mano una prima proposta abitativa. L’azienda vanta un’esperienza pluriennale nel campo della compravendita d’immobili e ha deciso di investire le sue energie nella creazione di una piattaforma online in cui avere a portata di click tutti gli annunci inerenti all’area di interesse.

Come fare? Basta collegarsi al sito Tecnocasa.it per selezionare la zona in cui si desidera acquistare, il prezzo per metro quadro che si è disposti a spendere e il numero di camere/specifiche tecniche che riguardano l’immobile dei propri sogni. Ogni appartamento è corredato da foto dettagliate e da tutto ciò di cui ogni acquirente ha bisogno per prendere una decisione tanto importante! Il nostro consiglio? Il centro storico di Ravenna è un investimento solido e duraturo, in cui calarsi appieno nella vitalità di una cittadina il cui fascino e fermo nel tempo!