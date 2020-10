Halloween Bloody Brunch al Mercato Coperto

Quest’anno ad Halloween, Mercato Coperto Ravenna organizza un brunch da paura!

Guarda il menù e poi se vorrai, potrai aggiungerci altre pietanze proposte per completare il tuo brunch.

A partire dalle ore 10.30, potrai bere un caffè, gustare una fetta di torta appena sfornata, ma anche assaggiare formaggi salumi da una vasta scelta proposta e varie specialità di salumi.

Inoltre in abbinamento viene proposto il cocktail a tema Halloween per eccellenza, il Bloody Mary, che se vieni travestito ti verrà gentilmente offerto dallo Staff del Mercato Coperto!

Ma non finisce qui, anche per i bambini viene riservato un menù apposito per loro!

Il tutto viene reso ancor più suggestivo grazie alla proiezione in muto sullo schermo del film “Dracula” (1931)!

Ecco il menù completo:

Caffè o cappuccino

Spremuta d’arancia fresca

Fetta di torta della nostra pasticceria appena sfornata

Pane Sciocco tostato, burro di Malga con Confetture di fragole e albicocche di nostra produzione

Yogurt con miele o frutta fresca

Focaccina ai cereali con prosciutto cotto e provola dolce

Euro 19,00

con l’aggiunta di:

Tagliere con degustazione di formaggi (Stanco di Brisighella, Salva Cremasco, Gorgonzola)

Euro 21,00

con l’aggiunta di:

Degustazione di salumi (pancetta arrotolata, mortadella Bologna e salsiccia passita) e formaggi (Stanco di Brisighella, Salva Cremasco, Provolone Schiena d’asino, Caciotta di Brisighella, Gorgonzola e Pecorino di Brisighella)

Euro 27,00

Bloody Mary in abbinamento – Euro 6,00

Più tutti i cocktail “before lunch” preparati dai nostri bartender

…Se vieni travestito il primo te lo offriamo noi!

Baby Halloween Bloody Brunch:

Succo a scelta

Biscotteria della nostra pasticceria

Fetta di torta della pasticceria appena sfornata

Piadina con Nutella

Euro 12,00

Ti aspettiamo al Mercato Coperto Ravenna, per un brunch di Halloween davvero mostruoso!

INFO E PRENOTAZIONI: 0544 244611