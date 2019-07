I vantaggi e gli aspetti importanti che devi sapere sulle scaffalature metalliche

Le scaffalature metalliche per la loro caratteristica principaledi elasticità e flessibilità si prestano ad un impiego molto ampio, e ormai da molti anni le vediamo largamente utilizzate in vari ambiti di logistica.

Se fino ad alcuni anni fa le si poteva trovare solo all’interno di magazzini di stoccaggio della merce, oggi trovano naturale destinazione anche nei reparti di vendita, nei negozi e spesso nei supermercati.

Un fattore che influenza molto l’applicazione delle scaffalature metalliche nei magazzini di stoccaggio dipende dalla tipologia di merce che viene utilizzata, e dal sistema che ne consegue. Per quel che riguarda la merce che viene trattata, a seconda della tipologia di azienda, che si tratti di azienda produttrice di abbigliamento o di merci su stoccata su bancali, potremmo avere due sistemi di movimentazione completamente differenti.

Nel primo caso un sistema a carrelli mentre nel secondo un sistema di movimentazione a muletti o transpallet.

Proprio per soddisfare queste differenti tipologie di stoccaggio le scaffalature metalliche trovano la loro naturale destinazione. Prima di tutto sono la scelta ideale per ottimizzare lo spazio dedicato al magazzino, e per la possibilità di aggiungere o eliminare moduli dalla scaffalatura in modo da poter ottimizzare lo spazio che le verrebbe adibito, per organizzare al meglio i flussi variabili di stoccaggio a seconda del momento.

Questo aspetto è determinante per quelle tipologie di aziende che hanno si spazio limitato ma che sono caratterizzate da stagionalità di vendita molto variabili. Per cui nei periodi in cui la produzione supererà le vendite sarà possibile aumentare la capacità del magazzino, per poi ridurla una volta che queste saranno in salita.

La versatilità delle scaffalature metalliche modulari permette di facilitare l’installazione della stessa all’interno del magazzino senza particolari modifiche alla struttura dell’edificio. Questa viene facilmente adattata all’ambiente che la ospita e all’edificio di destinazione.

Inoltre grazie ai moduli standard con cui viene realizzata il vantaggio ulteriore che ne risulta è un notevole abbattimento dei costi e dei tempi di installazione.

Sarà dunque possibile comporre strutture di scaffali metallici dalla forma e dalle dimensioni estremamente variabili. Immaginiamo ad esempio il loro impiego in aree commerciali, nei supermercati, e di considerare come fattore e caratteristica importante oltre alla semplicità di montaggio e la loro flessibilità anche come questa risulti d’impatto sul design del negozio e di come sia funzionale nella progettazione del percorso che il cliente compie al suo interno.

Le criticità nello studio della scaffalatura

Le scaffalature sono studiate e costruite per essere sottoposte a stress e sollecitazioni prettamente verticali. Il peso della merce stoccata esercita una forza perpendicolare al terreno e questo fattore è determinante perché la scaffalatura abbia come scopo primario quello di sopportare il peso e le sollecitazioni che ne derivano.

Queste sollecitazioni devono essere controllate, anche nell’evenienza di movimenti trasversali dovuti a collusioni accidentali o eventi naturali come possono essere i terremoti.

