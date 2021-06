Il Bricofer Le Maioliche investe sul futuro

Il Bricofer del centro commerciale Le Maioliche di Faenza ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo, soprattutto nel fine settimana: “Finalmente abbiamo potuto riaprire anche nei weekend e siamo molto contenti dell’affetto che ci hanno dimostrato i nostri clienti – racconta il responsabile del negozio Marco Lapalorcia -. Il sabato e la domenica sono in tanti quelli che ci scelgono per i loro acquisti e, per questo, il nostro assortimento viene continuamente aggiornato e intensificato”.

Rispondere a tutte, ma proprio a tutte, le esigenze dei clienti è infatti la priorità del grande negozio alle porte della città, da tempo considerato un punto di riferimento per i prodotti dedicati alla casa e il giardino. Dalle piscine al barbecue, dall’arredo giardino ai casalinghi: sono davvero infinite le opportunità di acquisto del Bricofer Le Maioliche che, da pochi mesi, è stato oggetto di un vasto intervento di restyling.

“L’intervento ci ha consentito di ampliare il nostro assortimento dedicato, in particolare, alla decorazione della casa, all’arredo bagno, all’illuminazione e alla domotica – aggiunge Lapalorcia -. Oggi chi desidera riorganizzare le propria casa e fare anche in modo che risponda ai comandi inviati da smartphone o dagli assistenti personali intelligenti come Alexa, non deve far altro che raggiungerci e confrontarsi con il nostro personale specializzato”.

Nel mese di giugno tante offerte su: barbecue, condizionatori, gazebo, lettini da mare, zanzariere, tosaerba e tanto altro. Scopri di più su www.bricofer.it

Offerta Speciale Gruppo Cofra: dal 7 al 13 giugno 2021 con una spesa minima di 10 euro effettuata in un supermercato a marchio Cofra Conad si riceverà un buono sconto da 5 euro spendibile dal 14 al 23 giungo nel negozio Bricofer Le Maioliche (spesa minima 30 euro).