Il Centro di Riabilitazione Motoria e Respiratoria

Benvenuto al Centro Nuove Tecniche Riabilitative delle Terme di Riolo, il luogo dove recupererai efficacemente autonomia, funzionalità e benessere psico-fisico, grazie al Percorso Riabilitativo Integrato costruito su di te.

Il tuo Percorso Riabilitativo Integrato comprenderà sedute di riabilitazione assistita, massofisioterapia, terapia strumentale, attività fisica in acqua, in palestra e outdoor e terapie termali complementari a sostegno di un celere ed efficiente recupero funzionale.

Dopo la visita iniziale, tutti i giorni presso il Centro Nuove Tecniche Riabilitative delle Terme di Riolo sarai seguito personalmente da un professionista sanitario per recuperare e rafforzare la tua salute, la tua autonomia e la tua forma fisica e mentale.

Il costo giornaliero della terapia è chiaro e trasparente e comprende ciò di cui di volta in volta avrai bisogno, perché i quadri clinici cambiano e le soluzioni terapeutiche devono essere flessibili e adeguarsi ad esse.

Gli ambiti del percorso riabilitativo integrato

Il Percorso Riabilitativo Integrato delle Terme di Riolo si sviluppa in diversi ambiti:

in Piscina Riabilitativa salsobromoiodica, alla gradevole temperatura di 34 C°, svolgi specifica attività facilitata di recupero motorio e funzionale associata, in caso di rigidità articolare mobilizzazione sul lettino, a bordo vasca;

salsobromoiodica, alla gradevole temperatura di 34 C°, svolgi specifica attività facilitata di recupero motorio e funzionale associata, in caso di rigidità articolare mobilizzazione sul lettino, a bordo vasca; in Area Fisiokinesiterapica , ti trattiamo con attività passive, auto-assistite e attive di mobilizzazione articolare, esercizi di allungamento, stretching, riattivazione e rinforzo muscolare, massaggi decontratturanti, alleniamo coordinazione ed equilibrio, recuperiamo la sicurezza dei tuoi movimenti quando necessario governiamo il dolore con la terapia fisica strumentale antalgica;

, ti trattiamo con attività passive, auto-assistite e attive di mobilizzazione articolare, esercizi di allungamento, stretching, riattivazione e rinforzo muscolare, massaggi decontratturanti, alleniamo coordinazione ed equilibrio, recuperiamo la sicurezza dei tuoi movimenti quando necessario governiamo il dolore con la terapia fisica strumentale antalgica; in Palestra Funzionale , quando dolore e deficit articolari sono stati risolti, completiamo il rinforzo muscolare e ti alleniamo a resistere alla fatica muscolare, ti mettiamo nelle condizioni di avere sicurezza nel compiere gesti anche complessi, gli stessi che possono avere causato il tuo trauma articolare e che da tempo non esegui;

, quando dolore e deficit articolari sono stati risolti, completiamo il rinforzo muscolare e ti alleniamo a resistere alla fatica muscolare, ti mettiamo nelle condizioni di avere sicurezza nel compiere gesti anche complessi, gli stessi che possono avere causato il tuo trauma articolare e che da tempo non esegui; in Campo immerso nella natura di un parco secolare, divertendoti, ti ricondizioniamo sul piano cardiocircolatorio e respiratorio, collaudiamo i gesti più complessi della vita di tutti i giorni e le gestualità sport specifiche negli sportivi, prevenendo il re-infortunio e nuovi traumi.

Terminato il trattamento, se vorrai, potrai rilassarti liberamente in Piscina Termale.

Riabilitazione e terapie termali

Se sei un paziente con difficoltà respiratorie, valutiamo il tuo consumo di ossigeno e la tua capacità ventilatoria prima, durante e dopo il trattamento riabilitativo, per farti lavorare sempre con impegno in sicurezza.

Su indicazione medica, il tuo Percorso Riabilitativo Integrato diventa ancora più completo ed efficace, affiancando alle sedute riabilitative le terapie inalatorie per migliorare gli scambi gassosi e la terapia idropinica per prevenire lo stress ossidativo. Qualora appropriate, potrai effettuare queste terapie in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).