Delivery, se cercate un ristorante a Ravenna c’è il Darsenale che arriva a casa vostra

Ad un mese dal compimento del nostro primo anno di vita anche noi del Darsenale, come tutte le attività del paese, siamo stati costretti a sospendere i nostri servizi e la nostra normale operatività a causa di questo nemico invisibile.

Dopo oltre 50 giorni il Darsenale torna operativo con un menù dedicato al Delivery e al Take Away:

Pizza alla pala, pizza al padellino, Hamburger, Hot Dog, Kebab e fish & chips sono i protagonisti che potrete prenotare tutti i Venerdì, Sabato e Domenica di Maggio contattando il numero 392 3777568. Sarà possibile ritirare la tua cena presso il locale o richiederla direttamente a casa tua!

Puoi consultare il nostro menù sul sito al seguente link: https://www.darsenale.it/wp-content/uploads/2020/05/Menu-asporto_Maggio-2020.pdf.

Il servizio a domicilio è gratis per una spesa minima di 25 € ed è vincolato alla città di Ravenna. Qualora l’importo fosse inferiore il costo del trasporto è di 2 €.

Ci teniamo a precisare che le confezioni utilizzate per la maggior parte dei nostri piatti sono biodegradabili e che potranno essere smaltiti nell’apposito contenitore.

Ovviamente il nostro staff ha pensato anche a tutti i clienti appassionati a Birra Bizantina! La birra artigianale della città di Ravenna sarà disponibile in 5 tipologie nei formati in bottiglia da 0,33 cl e 0,75 cl. Per tutti i clienti interessati alla nostra birra occorre prenotare la quantità e la tipologia desiderata e sarà possibile ritirarla tutti i giorni direttamente in birrificio il giorno successivo a quello a di prenotazione, dalle ore 17 alle 19. ( Spesa minima 20 euro per chi ordina SOLO la birra ).

Un saluto a tutti i nostri clienti!

Team Darsenale