Illuminazione della casa: 5 consigli per risparmiare

L’illuminazione è fondamentale in qualsiasi abitazione, ma questo non significa che si debba per forza di cose spendere cifre esorbitanti per avere luce in casa! Al giorno d’oggi possiamo mettere in atto diverse strategie per ridurre i consumi in modo notevole e vale davvero la pena farlo perché con qualche piccolo accorgimento possiamo arrivare a risparmiare tantissimo. Purtroppo sono ancora molte le persone che sprecano energia inutilmente, ignare del fatto che così facendo si grava non solo sul proprio portafogli ma anche sull’ambiente. Ridurre i consumi significa sposare una filosofia green e al contempo trarre dei vantaggi economici per la propria famiglia.

Oggi ti diamo alcuni consigli che ti permetteranno di illuminare la tua abitazione alla perfezione senza essere costretto a consumare più elettricità del necessario.

#1 Acquistare lampadari a led

Se devi acquistare dei nuovi lampadari per la tua casa, non fare l’errore di optare per i modelli classici ed orientati piuttosto su quelli a led. Hanno dei costi maggiori e questo è innegabile, ma è altrettanto vero che online puoi trovare tanti lampadari per la tua casa in offerta che meritano di essere presi in considerazione. Ricorda che potrai ammortizzare l’investimento iniziale nel giro di pochissimo perché un lampadario a led consuma davvero molto poco in confronto ad una lampadina normale. Spenderai quindi un po’ di più all’inizio, ma le tue bollette saranno senz’altro meno salate!

#2 Sostituire le lampadine di casa

Se in casa hai ancora delle lampadine classiche, è arrivato il momento di sostituirle con quelle più moderne a led. Anche in questo caso si tratta di una bella spesa perché una lampadina led può avere un prezzo fino a 4 volte più alto rispetto ad una normale. Tuttavia ti assicuro che nel giro di pochi mesi potrai ammortizzare il costo perché noterai una grande differenza in bolletta. Cambiando tutte le lampadine di casa con quelle a led si può arrivare a risparmiare tantissimo e parliamo di una differenza di prezzo che si nota in bolletta e non passa inosservata!

#3 Sfruttare la luce del giorno

Per risparmiare sull’illuminazione in casa, evita di accendere le lampade quando non sono necessarie e sfrutta la luce del sole nell’arco della giornata! Sembra una cosa scontata, eppure ci sono delle piccole accortezze che ti permettono di aumentare la luminosità della casa. Prova per esempio ad utilizzare delle tende di colore bianco, oppure scostale del tutto mentre sei in altre stanze, in modo che possa penetrare più luce all’interno.

#4 Sei smemorato? Utilizza i sensori!

Sei una persona piuttosto sbadata e nonostante tutti gli sforzi non riesci proprio a ricordarti di spegnere la luce ogni volta che esci da una stanza? Allora prova ad acquistare le luci a led con i sensori, che si accendono quando entri in un ambiente e si spengono in automatico dopo un po’ di tempo. In questo modo sicuramente risparmierai sull’illuminazione.

#5 Utilizzare luci dimmerabili

In alcuni ambienti della casa potrebbe essere molto furbo installare delle lampade dimmerabili, che danno la possibilità di aumentare e diminuire l’intensità come si desidera. Così facendo puoi evitare di tenere una lampada alla massima potenza quando hai solo bisogno di un filo di luce.