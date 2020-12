Illuminazione e benessere: dai più luce al lato buio dello smart working con Studio T

La luce è tutto in natura, è il nutrimento più naturale del mondo e influenza positivamente la nostra salute e il nostro benessere biologico. Il nostro corpo ha bisogno della sua dose giornaliera di luce per attivare i cicli vitali biologici e se ciò non avviene i primi sintomi possono essere stanchezza, disturbo del sonno e, nei casi più gravi, anche la depressione.

Ed è proprio dalla riflessione di come la luce sia in grado di influenzare il nostro ritmo circadiano che vogliamo fare ‘luce’ su un tema solitamente di scarsa attenzione come l’illuminazione, soprattutto nel contesto del lavoro da casa. Nell’ufficio pre-pandemia l’illuminazione costituiva uno dei campi più produttivi e su cui si poneva maggiore attenzione per il design dell’ufficio; nel “lavoro da casa” questa attenzione rischia di venire meno.

Da qui la domanda: siamo in grado di nutrirci di una luce equilibrata e sufficiente a garantire il nostro benessere anche lavorando da casa? Studi scientifici hanno dimostrato che chi lavora in una stanza luminosa o ben illuminata dal sole è molto più produttivo e con maggiori funzionalità mnemoniche di chi, al contrario, svolge attività in uno spazio buio o poco illuminato. Non solo! Un’illuminazione corretta e naturale (o riprodotta tecnologicamente nel modo più simile possibile alla luce naturale), non dà solamente una migliore esperienza visiva, ma migliora anche l’esperienza biologica, nel senso che “funzioniamo meglio come corpo”, ed emozionale, nel senso che ci fa “sentire meglio”.

Eppure, anche le giornate di lavoro “casalinghe” sono spesso travolgenti, rischiando di mandare letteralmente in tilt il nostro corpo, generando stress fisico e psicologico.

Hai mai pensato che ora che non esci più per andare in ufficio, sei ancora meno esposto alla luce naturale?

Ci stiamo avvicinando all’inverno, la luce del sole diminuisce, ma non il tempo che tutti noi passiamo in spazi chiusi con poca luce naturale.

Inoltre è dimostrato che con lo stare davanti alla luce blu del monitor (che è capace di ingannare il nostro corpo, disturbando il ritmo circadiano) vengono influenzati processi importanti come il nostro umore o il nostro funzionamento cognitivo, che può calare dal 10 fino al 25%.

Come fare dunque? Semplice, la luce deve diventare un nostro valido alleato!

Ecco cinque consigli:

1. Segui la luce

Sposta la scrivania vicino a una finestra, pulendo bene i vetri in modo da profondere il più possibile la luce naturale. La luce artificiale non è in grado di riprodurre le qualità di quella solare, che tra l’altro è un antidepressivo naturale. È importante cercare di illuminare i luoghi in cui si vive e si lavora usando più luce naturale possibile. Se gli ambienti sono dotati di finestre è sempre bene riporre la scrivania di fronte ad essa e mai alle spalle. È molto importante soprattutto se si lavora al computer per evitare che la luce naturale colpisca lo schermo creando riflessi ed ombre dannosi per il nostro benessere visivo.

2. Esci almeno 30 minuti

Esci di casa durante il giorno e prenditi una “doccia di fotoni”. Questo semplice rimedio ha il potere di renderci più felici, ha un grande effetto ristoratore sul nostro corpo.

3. Aggiungi luce naturale

Di solito quando gli spazi di lavoro hanno una scarsa luce solare, si utilizza l’illuminazione artificiale, ma molti non sanno che un’eccessiva esposizione alla luce artificiale può procurare vari danni alla salute, innescando meccanismi che generano alcuni degli effetti dell’invecchiamento e una riduzione del sistema immunitario. L’alternativa è la luce biodinamica che porta la luce naturale all’interno di un ufficio e nelle case dove è sempre più diffuso il lavoro smart. Un sistema di luce biodinamica regola automaticamente l’intensità luminosa e il colore della luce offrendo un’illuminazione stimolante all’interno di spazi chiusi, per tutto il giorno. Con un’illuminazione e colore adeguati si avrà un’influenza positiva sul nostro organismo in termini di salute, benessere e produttività, in modo completamente naturale. Occorre organizzare l’illuminazione della propria postazione di lavoro in modo da tenere ben illuminato non solo l’oggetto su cui lavoriamo, ma anche il campo attorno a lui, in modo da non affaticare la visione periferica.

4. Scegli con il tuo dispositivo la tipologia di luce adatta per l’attività che stai svolgendo

È bene utilizzare dispositivi che ci permettano di selezionare il tipo di luce adatta per l’attività in cui siamo impegnati. Ad esempio, per un’attività che richiede concentrazione e in orario verso sera, una luce calda e più soffusa è ideale.

5. Utilizza una sveglia a illuminazione

Utilizzare al posto di una sveglia sonora, una sveglia a illuminazione, in grado di svegliare dolcemente attraverso una luce naturale che si schiarisce gradualmente.

Queste informazioni possono essere da stimolo per riorganizzare gli spazi domestici e lavorativi in modo che studi e uffici siano inondati dalla luce naturale. Vi state chiedendo come portare la luce naturale in casa e in ufficio? La luce non è fine a se stessa. La luce biodinamica serve per lavorare, creare, allargare gli orizzonti, per svegliare le persone, per controllare gli ormoni, assicurando che le persone possano fare quello che vogliono, nel modo migliore possibile.

Spegni la luce artificiale e accendi la luce naturale!

STUDIO T

Via dei Mestieri, 9/11 – Godo di Russi – Ravenna (RA)

0544 419000 / www.studiot.it / info@studiot.it