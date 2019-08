In partenza la seconda edizione di Ottima Scuola

Ultime settimane per iscriversi alla seconda edizione di OTTIMA SCUOLA, il progetto nato dall’esigenza dei clienti OTTIMA di formare professionisti in grado di utilizzare i software gestionali per lavorare in aziende e studi professionali sempre più digitalizzati a Ravenna e Cesena.

Ottima, con il progetto OTTIMA SCUOLA, si propone di mettere in contatto i giovani formati con le numerose aziende e studi che regolarmente manifestano l’esigenza di inserire figure professionali all’interno del proprio organico.

Corsi in partenza

Addetto all’amministrazione aziendale e controllo di gestione

Dal 01/10/19 al 10/12/19

Tutti i giorni dalle 14 alle 18 a Ravenna

Addetto alla contabilità per Studi Commercialisti Esperto nell’utilizzo di Profis (con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna)

Dal 30/09/19 al 09/12/19

Tutti i giorni dalle 9 alle 13 a Ravenna

Addetto alle paghe per Studi Consulenti del Lavoro

Dal 07/10/19 al 16/12/19

Tutti i giorni dalle 9 alle 13 a Cesena

Il 90% dei partecipanti alla prima edizione ha ottenuto un contratto di lavoro entro due mesi dalla fine del corso.

Nella foto, il Dott. Gianandrea Facchini presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna.