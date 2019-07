In pieno svolgimento la Festa dell’Unità di Porto Fuori

In una situazione politica non facile per l’Italia ed anche per il Partito Democratico, i Democratici di Porto Fuori hanno deciso di continuare questa esperienza che si tiene da oltre 70 anni: dal 9 al 15 luglio si tiene a Porto Fuori la consueta festa de l’Unità. Allora, con un po’ di carne quando c’era, una damigiana di vino, una fisarmonica e due parole del segretario, ballando sull’aia o nei cortili, si chiudeva la serata. Col tempo quella tradizione si è trasformata. Anche le bandiere si sono rinnovate, ma lo spirito è lo stesso: rinnovamento e continuità.

“Ora come allora – spiegano i Democratici di Porto Fuori – esiste una realtà che avvertiamo ingiusta e disorienta, ed una società che chiede maggiore equità e più certezze sul proprio futuro. C’è insomma una forte richiesta di cambiamento. I tanti giovani che si mobilitano in tutto il mondo occidentale e quelli che fuggono dalle loro miserie chiedono di vivere una vita più degna ed a misura d’uomo. Il nostro impegno è quello di sempre: portare le persone a stare insieme, partecipare, essere una collettività anche se di questi tempi, lo sappiamo, non è facile. Ma in questo paese voglia di fare e partecipazione non sono merce rara”.

Non mancheranno gli spunti politici su cui riflettere. “Sedere ad un tavolo imbandito con buon cibo – aggiungono -, parlare di politica, ascoltare buona musica, possono per una sera allontanare amarezze ed incomprensioni. Ciò che non è cambiato nel tempo è il senso di ospitalità e dedizione che da sempre ci caratterizza”.

Gli incontri politici alla festa

Mercoledì 10 luglio – Michele De Pascale, Sindaco: Ravenna tra presente e futuro

Giovedì 11 luglio – Alessandro Barattoni, segretario provinciale PD: l’Italia e il PD

Domenica 14 luglio – On. Alberto Pagani, PD e On. Maria Cecila Guerra, Candidata europea PSE: La sinistra possibile

Lunedì 15 luglio – Marco Frati, segretario comunale PD, Chiusura festa.

Tutti gli incontri iniziano alle ore 20.30.