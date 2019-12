Jet privato: meglio il noleggio o l’acquisto?

Spostarsi con un jet privato è la scelta giusta se il proprio desiderio è raggiungere la destinazione senza difficoltà, potendo godere del relax di viaggiare da soli o in compagnia di colleghi, amici e familiari.

Per beneficiare di questi voli esclusivi è possibile ricorrere tanto al noleggio quanto all’acquisto del velivolo. Per capire se ci sia effettivamente una scelta migliore tra queste due possibilità, è utile vedere quali sono i vantaggi di ciascuna opzione.

Vantaggi del noleggio di un jet privato

Il noleggio di un jet privato è sicuramente più frequente rispetto all’acquisto. Innanzitutto, ciò è dovuto al fatto che le tariffe del servizio hanno reso possibile viaggiare con un aereo privato non soltanto le fasce più ricche della popolazione ma si sta andando a costituire una clientela sempre più eterogenea.

In secondo luogo, guardando la fetta di clientela costituita da importanti realtà economiche, non sempre optare per l’acquisto risulta la soluzione più conveniente in termini di investimento, soprattutto quando si devono compiere spostamenti poco frequenti.

Inoltre, per spostarsi con un jet noleggiato non bisogna per forza avere il brevetto di volo: è possibile, infatti, richiedere il servizio “noleggio aereo con pilota”, in cui sarà un professionista a occuparsi di portare i passeggeri a destinazione. In questo modo, si avrà la certezza di viaggiare in tutta sicurezza e nella massima comodità. Ovviamente, per godere dei vantaggi offerti dal noleggio di un aereo privato è necessario rivolgersi a professionisti in grado di garantire proposte della massima qualità.

A tal proposito, Fast Private Jet rappresenta senza dubbio una delle aziende migliori del settore: il cliente, infatti, potrà scegliere tra una vasta flotta e optare per un modello più o meno grande a seconda della tratta da effettuare e del numero di passeggeri da ospitare in cabina. Gli entry level jet – i modelli più compatti della flotta – possono ospitare al massimo cinque passeggeri, mentre gli heavy jet e gli ultra long range possono ospitare comodamente più di dieci persone ed ovviamente tutte le loro valigie. Spesso il noleggio può diventare ancora più conveniente se si riesce ad individuare un cosiddetto empty leg. Gli aerei devono infatti essere spostati da un aeroporto all’altro e non sempre si riescono a trovare dei passeggeri che siano interessati alla tratta. In questo caso, si potrà chiedere di noleggiare il velivolo che ha già in programma la tratta che si deve percorrere per poter viaggiare in jet privato ad un costo ridotto.

Il viaggio su un aereo privato consente, inoltre, di risparmiare tempo. È utile fare il confronto con un volo commerciale: bisogna essere in aeroporto solo circa trenta minuti prima della partenza, invece delle due ore del volo di linea; il controllo dei documenti e il check-in vengono effettuati velocemente, in circa dieci minuti; inoltre, in cinque minuti il volo privato decolla – per il volo commerciale la media è di venti minuti dalla chiusura dell’aereo – ed il recupero dei bagagli una volta giunti a destinazione richiede solo cinque minuti.

Acquistare un jet privato: servizio su misura

Chi, per esigenze personali, sceglie invece di acquistare un jet privato può arrivare alla scelta del modello da comprare sfruttando i vantaggi di un servizio su misura. Fast Private Jet, infatti, si impegna anche ad effettuare per il cliente uno studio del mercato e del cliente stesso, per capire quali sono le sue esigenze e quali potrebbero essere i velivoli migliori da proporgli.

Il cliente non sarà ovviamente lasciato da solo durante la fase di acquisto, ma sarà accompagnato da esperti che si occuperanno di effettuare i controlli tecnici prima che la compravendita venga portata a termine. Sarà messo a disposizione anche un consulente fiscale, che possa aiutare ad individuare la strategia più conveniente per l’acquisto del velivolo.

Dopo aver acquistato il jet, il cliente potrà decidere di tenerlo così com’è, oppure potrà chiedere la personalizzazione del velivolo, esaudendo ad esempio il desiderio di avere un arredamento interno che rispecchi alla perfezione i suoi gusti. È chiaro dunque che il servizio completo di Fast Private Jet rende semplice l’acquisto di un jet privato. Il cliente riuscirà a trovare senza difficoltà il velivolo di cui ha bisogno e non dovrà temere nulla, perché gli esperti della società saranno pronti ad aiutarlo.