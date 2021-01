La crema contro la cellulite: come si applica e quali sono gli ingredienti migliori

Stando alle ultime ricerche, la cellulite interessa circa l’80% delle donne indipendentemente dall’età (in linea di massima, a partire dai 21 anni circa). Questo inestetismo ha varie cause: può essere provocato, ad esempio, dalla genetica, dal fattore ormonale, da un rallentamento della circolazione del sangue, dalla perdita di collagene.

Non solo: tale disturbo, chiamato anche “pelle a buccia d’arancia”, è spesso accentuato da cattive abitudini come il fumo e l’alcool. Senza dimenticare un’alimentazione scorretta, ricca di cibi grassi e molto salati, che favoriscono la ritenzione idrica.

La cellulite si concentra soprattutto in zone come le cosce e i glutei, talvolta in altre aree del corpo come l’addome e le gambe. La problematica si manifesta con una serie di fossette, dovute a una diminuzione della compattezza della cute e ad un’alterazione nella distribuzione del tessuto adiposo e di quello connettivo.

Cosa bisogna fare in caso di cellulite? Di certo è importante adottare uno stile di vita quanto più sano possibile, mangiare in maniera equilibrata e mantenere l’organismo ben idratato. Anche l’attività fisica, almeno un po’ di movimento ogni giorno, è essenziale.

Un ulteriore supporto ci giunge dalla cosmesi, in particolare da quei prodotti anticellulite realizzati con gli ingredienti più efficaci. Quali sono queste sostanze? E come si applica una preparazione di questo tipo?

La bava di lumaca

Un valido aiuto, per attenuare la cellulite, arriva da un estratto del tutto naturale: la bava di lumaca.

Essa contiene principi attivi fondamentali per il derma, ovvero:

il collagene , proteina ad azione idratante;

, proteina ad azione idratante; i mucopolisaccaridi , che garantiscono sostegno ai tessuti;

, che garantiscono sostegno ai tessuti; l’ elastina , che contribuisce all’elasticità della pelle;

, che contribuisce all’elasticità della pelle; l’ allantoina , nutriente e rigeneratrice;

, nutriente e rigeneratrice; l’acido glicolico, che stimola la formazione del collagene e dell’elastina ed è esfoliante, ragion per cui elimina le cellule morte.

La bava di chiocciola è alla base delle creme messe a disposizione da Nuvò Cosmetic. Un brand guidato da una filosofia green, che mira a conciliare sempre e comunque il rispetto per l’ambiente con la tutela del benessere dei clienti.

Il team aziendale, composto da veri e propri esperti, sperimenta in modo costante soluzioni all’avanguardia e metodi “verdi”, in linea con la salvaguardia dell’ecosistema. La bava è ricavata dalle lumache con una tecnica non invasiva, che prevede lavaggi con acqua tiepida e massaggi manuali delicati per qualche minuto.

I molluschi, allevati tra le colline che circondano il Lago di Garda, sono poi rimessi sul territorio per riprendere il proprio ciclo biologico. Nuvò ci tiene molto alla salute sia delle persone sia degli animali, e lo dimostra appieno con procedimenti tanto accurati.

L’olio di mandorle

Un altro eccellente coadiuvante per chi è colpito dalla cellulite è l’olio di mandorle.

Questo è ottenuto dalle mandorle dolci, e include vitamine importanti come la A e la E. La prima ha proprietà leviganti ed è in grado di incrementare la produzione di nuove cellule dell’epitelio; la seconda è antiossidante e protettiva.

In aggiunta, l’olio di mandorle è fonte di zinco (nostro alleato contro le imperfezioni cutanee) e di omega-3 (che interviene nella prevenzione dei segni del tempo). Per tutti questi motivi l’elemento in oggetto è spesso utilizzato nei preparati anticellulite.

L’olio di rosa mosqueta

In caso di cellulite, una sostanza che può migliorare la situazione è l’olio di rosa mosqueta. Questo è ricco di vitamine, specialmente la A e la C, di acidi grassi essenziali e di beta-carotene.

Tale olio, come si evince dal nome, è ricavato dalla Rosa Mosqueta: una pianta originaria delle Ande cilene, caratterizzata da una peculiare infiorescenza rosata e bianca. Questo ingrediente idrata i tessuti grazie alla presenza di omega-9, e li difende dal deterioramento in virtù dell’omega-6.

L’olio di rosa mosqueta ci aiuta a combattere la cellulite, e ad avere una cute liscia e luminosa. Una piccola parentesi: è adatto al trattamento anche di altri inestetismi del corpo, come le smagliature.

L’estratto di betulla

L’estratto di betulla si trova in diverse formulazioni anticellulite. Esso proviene dalla corteccia degli alberi, che crescono spontaneamente negli ambienti contraddistinti da clima freddo: comprende dosi elevate di vitamina C, e una volta era adoperato nella medicina popolare per la cura di problemi come la gotta e i reumatismi.

L’estratto di betulla bianca ha la capacità di ostacolare la perdita di fibre elastiche del derma, e di stimolare la produzione di collagene. Inoltre è idratante, e svolge anche un’azione lenitiva.

La caffeina

Non tutti lo sanno, ma la caffeina è un supporto contro la cellulite. Non di rado è inserita nei cosmetici appositi, e può essere persino usata per la realizzazione di creme homemade.

La caffeina leviga la pelle a buccia d’arancia, è antiossidante e limita gli arrossamenti cutanei. I suoi benefici, dunque, sono molteplici: ciò ci dimostra che, talvolta, i migliori ingredienti anticellulite sono reperibili proprio nelle nostre cucine!

Suggerimenti per l’applicazione della crema

Dopo aver passato in rassegna alcune sostanze utili nella lotta alla cellulite, vediamo qual è il modo giusto di applicare la crema.

Innanzitutto, prima di distribuire il prodotto è indispensabile pulire bene la pelle e, magari, impiegare uno scrub esfoliante per rimuovere le cellule morte. Con questi stratagemmi, gli effetti del cosmetico risulteranno potenziati.

Un consiglio: per lavare la cute è meglio ricorrere all’acqua tiepida o calda. Infatti il freddo determina vasocostrizione, il che ha conseguenze negative sull’assorbimento della crema.

Questo articolo per skin care va spalmato sulle zone interessate attraverso un massaggio delicato ma deciso. Quest’ultimo non serve soltanto a far penetrare la formulazione in profondità, ma anche a migliorare la circolazione locale e a favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso.

È fondamentale che il massaggio duri almeno 10-15 minuti. In tali momenti, dedicati alla beauty routine, non bisogna avere fretta! In più la crema deve essere utilizzata in maniera regolare, quotidianamente in un paio di occasioni (ad esempio al mattino e di sera).

È necessario che i movimenti delle mani rispettino la direzione del flusso venoso, dalle ginocchia su per le cosce, dai glutei al giro vita. Si continua fino a quando la pelle non appare del tutto asciutta.