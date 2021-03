LA TUA NUOVA CASA A RAVENNA ASPETTA SOLO TE

Ravenna è una città unica e affascinante in cui abitare, e se stai cercando case in affitto Ravenna sei nel posto giusto al momento giusto. Il mercato immobiliare infatti sta vivendo un momento particolarmente felice, dopo i mesi di lockdown molte persone hanno deciso di cercare una nuova casa o di metter in vendita la propria. Inoltre nel 2021 Ravenna è stata premiata con il prestigioso riconoscimento Best in Travel 2021 di Lonely Planet, grazie al progetto Le Vie di Dante di cui Ravenna è appunto, tappa fondamentale insieme a Firenze. Un motivo in più per traslocare.

UNA SCELTA PONDERATA

La scelta della tua nuova casa deve essere ponderata, ma anche dettata dal cuore. Quante volte ti è capitato di entrare in un appartamento e sentire come se ci fossi sempre stato? E se tu ci metti il cuore, la tua agenzia immobiliare penserà a tutto il resto, perché nella scelta di una nuova casa ci sono molti particolari da considerare, alcuni dei quali non ti verrebbero nemmeno in mente.

CASA IN AFFITTO A RAVENNA: INIZIA A SCEGLIERE LA ZONA CHE PREFERISCI

Se non sai da che parte iniziare, potresti decidere quale zona fa per te. Ravenna oltre a esser un’importante città d’arte è il centro anche di una ricca vita mondana e ospita molti eventi culturali. Sono molti i locali del centro come ad esempio lo storico Ca’ de Vèn o il moderno Mercato Coperto. Se stai cercando una casa in affitto tieni in considerazione la vicinanza dai mezzi pubblici e dalla stazione. Alle spalle della stazione infatti l’area della Darsena è nota per essere un punto di ritrovo importante e, se anche adesso siamo ancora in piena emergenza, la vitalità del ritmo cittadino tornerà a farsi sentire appena possibile.

FAI ATTENZIONE AI PARTICOLARI

Nella scelta della nuova casa fai attenzione ai particolari: lo stato degli infissi, la salute del tetto, i pavimenti sono nuovi o vanno rifatti? I bagni sono agibili? E il riscaldamento è autonomo o condominiale? Chiedi sempre a quanto ammontano le spese di condominio perché alla fine dell’anno potrebbero pesare sul tuo bilancio. Chiedi il certificato di conformità dell’impianto elettrico, e controlla lo stato di facciata e balconi.

UNA ZONA TRANQUILLA

Preferisci una zona tranquilla? Allora fai caso ai locali e al ritmo del quartiere in generale. Ci sono parchi nelle vicinanze? Informati sui servizi. Ad esempio: c’è una biblioteca? Quanto distano gli ambulatori medici e la farmacia? La zona è ben servita dai mezzi pubblici?Puoi raggiungere anche comodamente il mare? Insomma, fai un giro nei dintorni e cerca di capire se ti piace il quartiere oltre a valutare seriamente tutti i requisiti della tua nuova casa. L’ambiente circostante è importante tanto quanto la disposizione delle stanze e il numero dei bagni o l’esposizione delle terrazze, e poi affidati al tuo cuore.