L’importanza delle assicurazioni nell’ambito delle aziende

Se gestisci una tua attività, nel campo delle piccole, medie o grandi aziende, allora non puoi trascurare un elemento importante come l’assicurazione. Una polizza adatta, infatti, protegge il tuo business da una serie di rischi, e ti garantisce un risarcimento in denaro qualora si verifichi l’evento temuto (un incendio, un furto, un danno di altro tipo).

Vi sono numerosi pericoli che possono compromettere il futuro di un’impresa, ed è bene tutelarsi da essi. Anche questo è un fattore potenzialmente determinante per il successo: un contratto assicurativo adeguato è sinonimo di serenità e di sicurezza.

Presso l’ agenzia Allianz di Fantini Stefano sono disponibili vari prodotti nel ramo assicurativo. Le polizze sono personalizzabili: in questo modo, si viene incontro alle esigenze di ogni cliente – al di là delle dimensioni della sua azienda, della dislocazione delle sedi, della quantità di membri del personale ecc.

l’agenzia Allianz guidata da Fantini Stefano ha i propri uffici a Cesena, ma è possibile contattare in qualunque momento lo staff per telefono o per e-mail. Hai l’opportunità di ricevere informazioni, di mettere a confronto preventivi, e di individuare l’assicurazione migliore per le tue necessità. Chiaramente la compagnia si rivolge sia ai professionisti sia ai privati, fornendo assicurazioni sulla salute, sulla casa, sui mezzi di trasporto e così via.

I rischi da cui vanno salvaguardate le imprese

Una polizza per le imprese prende in considerazione una vasta gamma di eventualità.

Innanzitutto è indispensabile difendere i soci dai rischi: per esempio quello di invalidità permanente, che deriva da malattie particolari o da infortuni connessi al posto di lavoro. Gli impiegati sono componenti chiave di un’azienda, ingranaggi fondamentali per il funzionamento del meccanismo, e vanno protetti in tutto e per tutto con una polizza ad hoc.

Sono molto utili anche le assicurazioni che riguardano la responsabilità civile. Può succedere che tu o un tuo collaboratore danneggiate dei beni che appartengono a un cliente, o anche la loro stessa persona involontariamente: vi sarà chiesto un risarcimento, coperto appunto dall’indennizzo della polizza assicurativa. La soluzione ideale per tutelarsi in caso di danni a terzi.

Avere una buona assicurazione significa anche godere di un’efficiente assistenza. Vi sono contratti incentrati sulle spese legate alle controversie legali, o alle emergenze (le situazioni che si verificano all’improvviso, magari in un orario “scomodo” come quello notturno).

In sintesi, se possiedi una tua attività commerciale ed economica ti consigliamo caldamente di munirti della giusta assicurazione. È essenziale rivolgersi a uno staff di esperti, come quello della suddetta agenzia Allianz di Fantini Stefano, per trovare la formula migliore a seconda delle esigenze.

Le assicurazioni e i danni ai beni

Una parentesi va obbligatoriamente dedicata ai danni ai beni. Questi ultimi vanno sempre e comunque salvaguardati, in ambito sia privato sia aziendale.

I maggiori pericoli da tenere in considerazione sono i seguenti:

il furto;

le calamità naturali;

gli incendi e i cortocircuiti;

gli allagamenti;

gli atti vandalici.

Partiamo dal primo punto. I furti e le rapine sono deleteri sotto più aspetti: perché privano le imprese di merci e dispositivi importanti, e perché provocano danni ai serramenti e ai mobili. Molto spesso i ladri rovinano una superficie, rompono una serratura o una vetrata nel tentativo di concludere il proprio operato il più velocemente possibile.

Sono una minaccia, poi, tanto le catastrofi come i terremoti e le alluvioni, quanto gli incendi e i cortocircuiti. Il fenomeno elettrico è uno di quelli da cui gli ambienti professionali vanno maggiormente tutelati. Inoltre non bisogna dimenticare gli allagamenti, che se gravi interessano anche tutti gli spazi vicini (il che sfocia nel concetto di responsabilità civile).

È necessario proteggere i locali e il loro contenuto. Con ciò intendiamo, per esempio, gli articoli in magazzino e le forniture in generale, i vetri delle finestre e delle porte, gli infissi, gli arredamenti, gli strumenti elettronici, gli apparecchi e le lastre. Le migliori assicurazioni sono stipulate contro le calamità naturali e gli atti vandalici, così da prevenire numerose possibilità.

Le polizze per albergatori

Agenzie come Allianz di Fantini Stefano danno l’occasione di ottenere una polizza su misura per gli albergatori, e nel complesso per tutti coloro che gestiscono una struttura ricettiva.

Questo specifico target include hotel e B&B, agriturismi e ostelli. I contratti di questo tipo sono personalizzabili e altamente flessibili, come del resto è anche il mondo del turismo. Se anche tu amministri un simile business, ti suggeriamo di parlare con un team di esperti per individuare la polizza assicurativa che fa per te.

Le aziende agricole

Un’altra categoria da non trascurare è quella delle aziende agricole. Anche queste attività hanno bisogno di un contratto assicurativo dedicato a tutti i rischi più diffusi nel settore: le intemperie e gli smottamenti, le piene dei fiumi, gli incendi, i furti ecc.

Ogni impresa avrà la polizza più adeguata, che garantisca in qualsiasi circostanza tranquillità e sicurezza. In generale, queste prerogative sono essenziali per tutte le professioni.